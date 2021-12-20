姿治通鑑：腰痛=坐骨神經痛？

坐骨神經是身體最粗的一組神經線，由腰椎第4、5節神經根及薦椎第1、2、3節神經根匯聚而成，經過臀部深層的梨狀肌，沿後大腿伸延至小腿及足跟。當這組神經線受壓，很可能產生下肢麻痹與痛楚。直抬腿測試是常用的臨牀快速測試，病人平臥，治療師輪流抬高雙腿，若神經根受壓迫，抬腿離牀的高度會有明顯局限，並產生腰痛、後大腿痛及麻痹等徵狀，嚴重者抬腿甚至少於30度。

神經根受壓 平臥難抬腿

坐骨神經痛成因有幾個，如腰椎間盤突出、骨刺增生、腰椎退化導致神經孔收窄，刺激到神經線；腰椎脊骨移位、脊柱側彎、椎管內黃韌帶肥厚導致椎管狹窄，刺激到神經線；臀部梨狀肌繃緊，壓迫到坐骨神經；或者下腰關節僵硬及肌肉繃緊的反射不適。由於病變受損結構與病理不同，加劇坐骨神經痛的動作及習慣也各有不同：久坐、久站、長時間步行、咳嗽、打噴嚏、做家務操勞等皆可能出事。自行服藥或「自療」未必針對到問題根源，或令徵狀惡化，應及早求診找出病源。

香港中華基督教青年會設有腰痛與坐骨神經痛評估及治療服務，由12月27日至2022年1月15日提供優惠。物理治療師會運用脊椎手法治療、針灸及衝擊波治療控制疼痛，再配合水中治療及普拉提運動鞏固深層腰肌，減低徵狀反覆的機率。

查詢：2783 3616

網址：bit.ly/3oFLJLz

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）

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