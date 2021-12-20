三人談：黃金年代同時種下衰退潮

■雄：吳俊雄

■福：梁萬福

■松：盧炳松

吳俊雄曾以社會角度分析維他奶，指出1940至1960年代末，維他奶是「窮人的牛奶」，為那些喝不起牛奶、但又想快高長大的小朋友提供營養。正好說中盧炳松、梁萬福與維他奶的回憶，3人一碰面，就忍不住話當年。

松：我看過你（吳俊雄）寫維他奶，我真的是飲維他奶長大，其他人可能沒那麼多共鳴，但（上世紀）五六十年代出生、七十年代成長的那代人就很有共鳴。

福：我記得，當時商業電台有一個抽獎遊戲，填寫資料就有機會參與，我抽到半打維他奶！

松：我當時住那棟樓有6層，有人逐家逐戶派卡，寄回去就有兩盤維他奶。當時覺得邊有咁大隻蛤乸隨街跳！但我都寄了，有一日真的有人搬了兩盤來！

一身好武藝 有機會就「爆發」

福：我以前住上海街，我的生活就是《旺角卡門》，隔壁就是「魚蛋檔」，去踢波就有黑社會……在那段時間得到很多不同經驗；當時社會有很多競爭，讀書是金字塔式，要考升中試，每年都篩走一批學生，對於那群人而言，這些經驗和競爭都慢慢轉化成韌力，面對風浪，唔死得。

雄：之前我在文化博物館舉行《倩女幽魂》放映會，當年《倩女幽魂》拍出香港前所未有的電影品種，票房好收、電影好評，得到很多國際獎，是香港創作力大爆發時代。

電影班底之前各自拍了約3部電影，已有很好技術，《倩女幽魂》在1987年上映，當時幕後很多現場土炮製作，大家一起嘗試；結果一起合力就變成perfect storm，一起成就一件很勁的事。

福：爆發！

雄：爆發！其實似香港，當年那群人很辛苦，練得一身好武藝，一有機會就好好珍惜，用盡力，結果很犀利！

不過，你問我，1980年代是否香港最黃金最美好的年代？一方面是，另一方面又不是。1980、90年代是最繁盛但未必是最好。這班人經歷由無到有，perfect storm爆出，點石成金，但同時浮出了劣根，賺快錢、抄襲，很快地複製一些賺錢的東西。正如呂大樂的書經常說「香港模式」，香港模式就是錯失機會，當時不懂得留下最perfect的，卻選了條易走的路，靠起屋賺錢，而非自己工業轉型。黃金年代同時種下衰退潮。

黃金年代過去，這些年香港不再perfect。任這片土地怎樣變化，3人都在不同領域盡己所能，出一分力。梁萬福醫治病人、做義工，盧炳松出錢出力為病危人士圓願，吳俊雄保育本地流行文化，為民間歷史增添一筆。各人以自己方式回報香港。

[人生下半場]