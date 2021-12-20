整理黃霑書房15年 吳俊雄盡心寫香港故事

以「梁款」為筆名的64歲學者吳俊雄，大半生追着本地流行文化浪潮走，年輕時最愛流連旺角，研究對象是麥嘜、維他奶、黃霑，與香港人生活息息相關。

他與黃霑亦師亦友，花上15年編寫《保育黃霑》，藉黃霑經歷譜寫香港故事。完成了這個重磅「自肥計劃」後，他手下的香港故事仍未結筆，決定在人生下半場繼續增修補漏，為香港這本難讀的書加厚一筆。

吳俊雄，香港大學社會學系名譽副教授，他另一身分「梁款」更為有名。那些年挾一份報紙上茶樓，看到梁款的專欄文章，以淺白生動文字為流行文化寫下註腳。兩個身分活躍於不同領域，背後同出一脈，都是回應社會感召。

出生於嬰兒潮，吳俊雄說他見過香港風光歲月，他們那一代有機會讀洋書，銳意將西方知識和經驗帶回香港。在英國攻讀博士，1980年代加入香港大學。學院內，吳俊雄認真教書，運用西方知識、先進經驗談香港；又認真做研究、民調，為香港把脈。學院外，梁款在報章筆耕，期望以文字改變大眾。每日從早到晚密密做，「當時每晚睡前回想，覺得今日過得幾好，做的事都是自己想做的」，雖然疲累，但睡得心安。

退休前懷疑自己是「零分部隊」

「退休前那幾年，這感覺開始散失。」大學為爭取經費、躋上國際排名，要求學者做研究寫文獻，要刊登在頂尖期刊，並以此作為工作表現、學術成就的評分標準。偏偏吳俊雄最感興趣的研究，是與大眾息息相關的民間故事、本地媒體等題材，與官方指標相違：「根據官方標準，我所做的都是零分，我經常數自己是否『零分部隊』。例如用中文寫作，零分；寫香港歷史，基本上都是零分；寫香港文化，可能有0.5分。變相我寫一大堆內容都不太有功績。」他說：「那段時間路過部門走廊，時常頭耷耷，覺得負累同事。」公事以外，連一向做開的民間研究都開始感到力不從心。累了，他如此形容那幾年的狀態。

2014年雨傘運動，放出第一枚催淚彈，「是棺材上最後一口釘」。他說，當時身處演藝學院附近，之後從灣仔一路走到般咸道，每一步都行得吃力，覺得香港不再是香港：「當時很傷感，就如人生最後一課的開始。」終章開始落筆，他不欲再花時間在不喜歡的事上，決定停一停，2015年提早退休，翌年正式離任。

退休5年多，他笑眯眯說道，放下大學職務，他在照顧媽媽與研究黃霑兩邊走，日子慢下來，每日都在過quality time。

讀黃霑「前傳」 了解1950s香港

吳俊雄的辦公室，書架填滿與影視文化相關的書籍與光碟，辦公桌墊是黃霑書桌的原大照片。

2005年吳俊雄受黃霑家人所託，整理他的書房。回想當初接下這個任務，吳俊雄並沒有打算花這麼長時間。黃霑家喻戶曉，再說他的故事，到底想說什麼？對着他留下以萬計的篇章、過千萬的文字，如何保存？如何整理？今日回望，吳俊雄慶幸自己選擇慢慢細做，才能理出黃霑故事的當代意義。

黃霑1949年來港，定居深水埗。吳俊雄追隨當年黃湛森（黃霑本名）的腳步，經歷1953年英女王加冕巡遊和石硤尾木屋大火、1956年暴動穿梭深水埗街頭、入喇沙讀「番書」，同時受新舊與中西文化衝擊……一步一步走過黃霑成長路。「對於1950年代的香港，讀過霑叔『前傳』後了解許多，發覺香港歷史整本書變厚了，那一課是我沒有讀過。」

吳俊雄生於1957年，「這個『前傳』很重要，沒有這一段，就不會明白後來的演變」。黃霑在上年紀五十年代的經歷，就化成他的創作養分，在七八十年代寫下膾炙人口歌詞，記錄了香港的黃金年代。

帶團遊深水埗 回顧少年黃霑足迹

黃霑逝世17年後，1書5冊《保育黃霑》出世。吳俊雄帶團遊深水埗，重塑少年黃霑足迹。參加導賞團的人，有與他一樣白髮蒼蒼，前來重溫、鞏固香港歷史；有20、30歲年輕人來追回香港歷史。少年黃霑親眼目睹的石硤尾大火、雙十暴動，發生時他們都還未出生，跟隨黃霑走一回，所謂傳說頓時變得真實起來。「年輕人行（這段路）很有感覺，因為大家都覺得，有些事做了也沒有用，有什麼可以令自己與香港掛鈎？」吳俊雄透過黃霑，希望為香港這一本書加厚，令年輕人都讀得懂。

《保育黃霑》是吳俊雄書寫香港的重要一章，其實他還「保育」過不少香港人香港事。他為香港文化博物館做流行文化歷史研究，將戰後廣東歌、電視、電影等珍貴藏品再現大眾眼前；幫許冠傑拍攝短片，記錄歌神傳奇；又在香港電台主持節目，鑽研粵語長片……偶爾友人拋下一個專題，他又埋首研究。無論退休前後，他的工作終歸緊扣一個「民」字，保育民間文化，保育香港。

「凡走過必留痕迹」，但這些年失去得愈多，愈驚覺不保留、不保育，存在的痕迹可被抹得一乾二淨。從小伙子走至滿頭銀髮，吳俊雄一路上拾遺民間碎片，一路上拼湊香港歷史。黃霑一書雖已出版，但他輻射出的香港仍未寫完，吳俊雄腦海中仍有不少點子，繼續寫香港故事。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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[人生下半場]