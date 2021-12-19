通識導賞：落田種植 賞析文學 神交古人之妙趣

陶詩兩句 同情共感

梁樹風因以前家中有小後院，自小接觸種植，藉以調適生活，「小學考試前，有壓力就去種」。直至本科畢業論文考述陶淵明的詩，知道蘇軾讀遍陶詩，尤其欣賞陶淵明形容新苗生氣煥發的詩句「平疇交遠風，良苗亦懷新」，並於詩後題上：「非古之偶耕植杖者，不能道此語。」即稱許陶淵明是個真正懂耕耨之人，才能有此入微的洞察。梁樹風因熟諳種植，早已甚有共鳴：「我都覺得寫得非常好，但其實在蘇軾以前，沒什麼人提及這兩句。」推想下去，想必蘇軾也好農務？原來題跋的下句正帶自詡意味：「非余之世農，亦不能識此語之妙也。」梁樹風解釋：「因為他被貶時都算苦行，要親自耕種，但我們都知他其實是文人背景。」這形容新苗的詩句令東晉、宋代與當下文人感通，體現神交古人的妙趣所在。他明白學生閱讀文學作品時，或未必有相似的人生經歷，較難投入，故希望課堂透過種植，培養他們的同理心，理解作者其時的情感。

至於這兩句的意蘊，他說若未試過移植作物，難以意會：「植物的變化、健康生長的狀態，會令人萌生歡愉的情感。」於是帶記者到聯合書院的園圃，親手移植一棵油麥菜苗，後事如何？先按下不表。他在「大學中文」課會帶學生游走校園，教植物書寫，「因覺得學生的寫作忽略了植物元素和意象」。但課程所限，着墨不多，好幾個學生都提議他另開一科，於是兩年前，他主動跟校方申請開辦「植物與文學」，今年獲批。外國早有同類課程，但以現代文學為主，台灣也有生物系開辦同類課程，植物園亦引入文學的專題植物展示區，但在華語地區文學院中，這樣的課程絕不多見，在課堂中加入田野考察，也算得上嶄新嘗試。

種什麼反映時代與心境

文人似乎總在困頓時栽種，以植物自况自憐。坊間關於中國文學與植物的專書，也主要描述文人的書寫和心境，「未進一步想的是，文人的舉措如何受背後的文化所影響」。他的研究興趣為唐代，因其時為萬國來朝的盛世，引進了不少新物種和種植技術，是名副其實的百花齊放。嫁接技術成熟，出現了波斯棗移植南方、牡丹培植普及的現象，如詩人徐凝所寫：「何人不愛牡丹花，佔盡城中好物華。」韓愈也寫過自己的侄兒成功栽培珍稀的藍色牡丹。學生倒背如流、宋代周敦頤的「牡丹，花之富貴者也。」也源自這時代背景。另外，唐玄宗曾下達政令，要在兩京路及城中苑種植果樹，眾臣便提議桃樹和李樹，「皇帝應該不會關注這小事，但當時曾放在朝廷議論。為什麼呢？因為要營造國際首都的形象」。桃、李是中土特有土產，藉此收「封植眾心歸」、「影移行子蓋，香撲使臣衣」之效。而櫻桃種植在唐代長足發展，亦影響園林文化以及令櫻桃詩湧現。

世人誤會了柳宗元

課程並非簡單地順時序講解，而是歸納出宗教、醫藥、民俗節慶、田園與山水等主題。像北宋《愛蓮說》寫「予獨愛蓮之出淤泥而不染」，「為何前朝沒人有此想法呢？並非周敦頤憑空想到的」。梁樹風說因為傳入中國的佛教經常以蓮花作喻，潛移默化，啟發了文人對生活的觀察。柳宗元有首〈自衡陽移桂十餘本植零陵所住精舍〉，記被貶謫永州後，特意花十多天從衡陽移植桂樹，「連宋代文人都取笑他，已經這樣辛苦（被長期流放），還山長水遠移植？」梁樹風撰寫〈柳宗元所植草藥名目考〉後，發現這是世人的誤會，原來柳宗元當時因不堪勞頓，體弱抱病，故採集多種草藥治療，桂樹枝條便是其中一種。明末清初，則有不願折腰事清的文人躬耕樂道，故有「種菜詩」流行一時，這又可與假意遁隱山林、其實在求終南捷徑的雅士比照。「課堂不在意植物書寫，反而更重視植物與時代、整個文化的關係」。

難追尋古代植物 跨學科研究提供新材料

他亦留意到現代文學較常從植物切入，例如一群人以植物為題創作，發想啟興。「古典文學中的植物，始終沒現代植物學的紀錄，也沒有標本，要憑文字追尋有距離。」但他近年在研討會與各地教授交流時，發現大家愈加重視這個範疇，例如有內地教授回溯唐代長安城牆內的植物，日後在古城項目重現。教授亦鼓勵他，指尚有許多相關題目有待發掘。據《中國文學植物學》一書的統計，在大部分古代詩詞總集中，包含植物種類的作品佔全書一半以上。

李白好杯中物，還愛桃樹

在古典文學界，近年見到跨學科研究的趨勢，早有前輩提出研幾析理的文本細讀有其局限，梁樹風解釋：「雖然以前為隨筆形式，近70、80年才有學術研究，但學者已處理不少問題，加上文史哲不分家，再細讀的空間不大。去到我的年代，已進入發掘新人的狀况。」他又記得有唐代文學專家說過：「研究二、三流的詩人，只會看到他為何是二、三流，無法看到何為一流詩人。」梁樹風亦認同這說法，並說這是古典文學的困局。目前，跨學科研究提供了新材料，例如利用出土文獻或碑林與文本對讀。梁樹風也從植物研究中發掘到李白的另一面。平時讀者只知李白喜愛杯中物，與植物拉不上關係：「但細心閱讀，會發現他多次寫家門前的桃樹，還用桃樹比喻自己，好奇怪。」他解說李白一生浪迹，提及子女的詩也只有三數首，唯獨惦念園中桃樹，在〈寄東魯二稚子在金陵作〉一詩更想像家中桃樹的高度，兒女圍着桃樹盼父歸期。「憶想子女用桃樹去想自己，是好有趣的現象，但之前好少人處理。桃花是道教元素，背後可能與他道教信仰有關。」

實用農書 參考書目

目前梁樹風正與生命科學學院老師考釋先秦兩漢時期「蓮」及其相關名稱，明年3月會參加德國研討會，主題為歐亞木材對世界的影響，積極探索跨學科的空間。他列給學生的參考書目，並非文學家寫的植物論著如歐陽修的《洛陽牡丹記》，而是實用的農書，如北魏農學家的《齊民要術》及明代徐光啟的《農政全書》，又涵蓋多本西方專書，更有美國東方學者勞費爾在20世紀初所著的《中國伊朗編》等。梁樹風除了希望學生在種植時感物生情外，也學習各種研究方法，「始終文學是好多維的載體，政治也可，文化也可」。

他留意到大眾近年愈加注重人類與自然的關係，很多人包括他自己也是個假日農夫，以栽種涵養心靈。他說讓學生接觸種植，有助他們對世界的判斷，笑道：「即時間觀念，成日覺得佢哋唔準時。」又正色說：「因為作物季節、時間不對，收成會差很遠。為何現在適合種白蘿蔔呢？」課堂安排在星期二午後，每堂3小時，正值春和日暖之時，他計劃每課都帶學生到園圃，觀察栽種過程，「如果學校沒有這個地方，就只能到外面做一次鋤地或收成。現在他們可以看到植物被蟲咬、被雀吃掉」。當然，也包括讓學生嘗試移植。記者自覺溫柔手巧地把菜苗順利移到泥土去，但葉片終究垂落下來。梁樹風安慰說：「無論多老手，移植後根都會受損或要適應新的土壤。兩個星期後才會加快成長，茂盛起來。試過移植，就感受到陶淵明寫詩背後的興奮之情。」但他面有憂色，慨嘆說選科人數不理想，有學生反映學分緊絀，擔心課堂開不成。這是個新開的選修科，好比正待萌芽的種子，相信他早從種植與文學中感悟萬物有時。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、梁雅婷

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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