見字抄經：昨日因，今日果 自由意志可改變命運？

佛陀無我 否定靈魂

現在我們說因果，多聯想到有關人類行為的善惡業報，種善因是否一定得善果尚未有科學實證，但在物理學上，因果關係就更被大眾所接受。牛頓在蘋果樹下，看到蘋果會向下跌而發現萬有引力，在這個情况下，地心吸力是因，蘋果跌下是果，兩者的出現次序有連繫，證明因果關係客觀地存在於物質世界的運動和變化之中。當牛頓進一步將因果定律應用在力學上，在另一方遙遠的印度，因果關係不止用來解釋自然定律，還延伸用作解釋非自然的領域，包括人類行為、社會現象。

在中文大學任教哲學系的姚治華教授研究佛教哲學和印度哲學，「在佛陀出生前，印度宗教已經有提及因果論」。佛陀釋迦牟尼出生於公元前約500年，當時印度普遍信奉的宗教是婆羅門教，婆羅門教是多神論，信奉梵天、毗濕奴、濕婆三大神。婆羅門教將人分為4個種姓，分別為最高的「婆羅門」，即祭司；第二是「剎帝利」，是國王、貴族、官員等；第三是「吠舍」，普通平民如農夫、商人；最底層的是奴隸「首陀羅」。種姓是世襲的，奴隸世世代代都只能成為奴隸，婆羅門教以政法規條《摩奴法典》強調階級制度，嚴格地規定了各種姓在社會中的權利和義務，藉此維持社會秩序和規範，並以因果、輪迴作為懲罰機制之一。例如《摩奴法典》記載，在道德上有罪的人，死後要下地獄受苦多年才能再投生；殺死婆羅門的人會輪迴變成狗、野豬、駱駝、牛等動物。但姚治華教授翻查再早期的婆羅門教經典，在佛陀出生前約1000年的《梨俱吠陀》（Rig Veda），發現內文從沒提及過因果和輪迴，「因果論像是被發明，讓統治階層用來維持自己的利益」。

而釋迦牟尼出生的年代，正值沙門思潮的興起，那時是印度人文意識發展最蓬勃之時，大量印度思想家湧現批評婆羅門教派，推翻神論，佛陀也是批評婆羅門教的其中一派，「等同中國春秋戰國時期的百家爭鳴，和古希臘哲學理性思辨時期」。釋迦牟尼是王子，父親是迦毗羅衛國的國王，屬第二級種姓，他反對婆羅門教的階級制度，提倡眾生平等；祭司因為能夠與神溝通而成為最高階層，他亦反對多神論，否定宗教，否定神的存在，否定人有靈魂，說「無我」。

因果輪迴 為上一階段行為負責

佛家無我得來又要面對因果輪迴，姚治華上課時常用電影《大隻佬》解釋。電影劇情是劉德華飾演的大隻佬了因和尚，遇上張栢芝飾演的女警李鳳儀，大隻佬看到李鳳儀的前世是一個殘酷不仁、殺人無數的日本兵，預知她很快會死於非命，儘管李鳳儀本性善良。李鳳儀覺得要為前世業障負責不公道，但大隻佬只說：「日本兵不是李鳳儀，李鳳儀不是日本兵。只是日本兵殺了人，李鳳儀就要死，這是因果法則。」姚治華說，「這句聽上去很奇怪，什麼日本兵不是李鳳儀，但李鳳儀就要死，乍聽不明所以，但其實很好地表達佛家的看法」。

因為無我，無靈魂，前世的日本兵和今世的李鳳儀不是同一個我，所以李鳳儀覺得要為「別人」還債不公道，但大隻佬看到的因果法則是，日本兵和李鳳儀雖不同，卻並非完全獨立、互不相連，兩者之間依然有相續性。姚治華舉燭光的佛偈故事為例子，你燃點一支蠟燭，當蠟燭一直燒，愈燒愈短，這分鐘的燈火和10分鐘後的燈火自然不是相同的火焰，但它們是有關連、彼此延續的，每一刻的燭光都依靠上一刻的燭光而生。另一佛偈故事以喘急的河流作例，河流看似是同一條，但仔細看，當水一直向下流，每滴水珠都不同，每一剎那的河流也不一樣，而水珠和水珠之間是相續不斷的。佛學以心和識的相續性解釋，不同階段的「我」雖然不同，但是連續的、相關的，因而有因果關係，要為上一階段的自己的行為負責。

隨時變化 沒有固定不變的「我」

無我中的「我」（Ātman），「現在中文翻譯成我，self，但梵文意思其實更偏向soul。」當佛陀說無我，並不是否定人的自我意識，而是否定靈魂。佛陀認為人沒有永恆不朽的靈魂，只有肉體和心靈活動，心靈活動包括五蘊中的受、想、行、識，人有認知、思考能力，但這並不是由靈魂驅動，而是連串複雜的計算過程。姚治華以電腦和人工智能為例，電腦也能夠認知物件、儲存記憶、計算思考，但我們並不會認為電腦有靈魂，因為電腦只是執行一行行代碼。「電腦這個例子可能不太好，因為電腦背後也有一個下達命令的人」，但佛陀說的是世上沒有神，沒有至高的存在賦予人類靈魂，沒有靈魂下達命令。他再引用心理學和認知科學，科學將心理活動分為專注力、情感等不同面向，認為人的心靈只是大腦不同區域的神經元的運作效果而已，概念與佛學中的五蘊相近。

佛陀還說人的肉體都在隨時變化，沒有一個固定不變的我，10年前和10年後的你身體內外的細胞都全換過了，不是同一個你。但問題就來了，如果既沒有靈魂，又沒有肉體，沒有「我」，那麼「我」是否也不用盡責任和義務？「例如昨天的我打了人，今天的我用不用負責？」反正今天的我細胞已經不一樣了，我也沒有靈魂，昨天的我不是今天的我。當人人做任何事都不用負責，就帶來道德上的危機。而佛陀說無我之餘，還提倡有因果和輪迴，善惡到頭終有報，鼓勵人行善除惡，維持道德秩序，「但沒有靈魂，他要解釋如何有因果和輪迴就很麻煩」。

因果vs. 善惡有報

因果跟善惡無相對關係

常說「善有善報，惡有惡報，若然未到，時辰未到」，佛教以因果論鼓勵人行善積德，但綜觀日常生活中，似乎不是所有善惡都能「現眼報」，或者常出現好心做壞事的情况？姚治華笑言的確因果是一個複雜的網絡，一個動作可以引發蝴蝶效應，在未知的未來漣漪牽連甚廣，並非做好事必定有好報這麼簡單，「因果關係始終在自然法則世界比較明顯，跟善惡無相對關係」。也有人解讀大隻佬為無論日本兵是不是李鳳儀的前世，可能日本兵做了某些事，帶來漣漪效應，影響了前世的李鳳儀，或影響其他人令幾十年後的李鳳儀要承受結果。

無我vs. 自由意志

命運可自主？

再延伸思考，現今哲學常討論自由意志（free will），在佛學的因果論下，當有因必有果，人對命運有主宰嗎？人有自由意志嗎？基督教哲學家奧古斯丁嘗試以自由意志解釋人類的原罪，《聖經》〈創世記〉故事中，上帝叮囑亞當夏娃千萬不能吃分辨善惡樹的果實，夏娃在蛇的引誘下吃掉禁果，於是人有了原罪，被逐出伊甸園，「自由意志就是，亞當和夏娃有不聽話的可能性」。如果沒有自由意志，人類就只能聽從上帝的指示，不吃分辨善惡樹的果實，就如電腦只能聽從人類的指示，處理人類輸入的命令，沒有自由意志，「人工智能不可能不聽話，不然就嚇死人了」。

因果論：無法逃避果報

大事已決 小事可安排？

但如果相信因果論，有因必有果，人一步步跟着因果的地圖走，你無辦法逃避果報，沒有不聽話的空間，宿命是命定了的。極端的命定論派將因果解釋為，你今日所做的所有選擇，都是冥冥中就安排好，假如你今日走進一家台灣餐廳，在鹽酥雞排飯或牛肉麵之間，你選擇了雞排飯，「你以為這是自由意志下的選擇，其實只是illusion。」因為更早之前有其他因素，影響你作出這個選擇，可能因為你很久沒吃煎炸食物嘴饞；可能你之前吃過的牛肉麵都不好吃，再倒帶，為什麼你吃台灣菜不吃日本菜？為什麼你不回家吃飯？你性格是喜歡社交、外出吃飯的嗎？一早種下的因環環相扣，導致你今日的果。溫和的命定論派則認為，大事是冥冥中決定好，但在午飯吃什麼這般小事上，人仍有自由選擇的餘地。不過回歸佛教文本，既然無我，那麼是否也必然沒有「我」的自由意志？

《泰山經石峪金剛經》

徐沛之以《泰山經石峪金剛經》摩崖刻石的風格撰寫5字，字體出於北齊時期，混合隸書和楷書的風格。刻在懸崖上的金剛經，每字約50厘米大，氣勢雄渾，感覺肅穆端莊，如果身處石字現場，像被金剛經包圍，令人感覺渺小，符合文章中因果避無可避的主題。

小技巧

《泰山經石峪金剛經》本為大字，讀者抄寫時宜用大筆寫大字，將線條放大，更能感受寫字的力量感，以及字體的氣勢。

文˙ 朱琳琳

題字˙ 徐沛之

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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