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2021年12月19日星期日
漫畫連載
{教歷史達人}姜鍾赫 製動畫貼地教史 不避戰爭避血腥
一場冷靜與熱情的選舉
2021最醒神書單
周日話題：選舉的詭異
同場加映：年度之歌？
通關系列：流量明星與流量
三十而立：在掙扎中留下來的人：專訪香港男子佩劍代表羅浩天
影像特區
平安祭：熱愛這片土地
開門讀書：馬蔡福音最終回
星期日現場：繼續抗辯的意義
流城對睹：執骨
movie chic movie style：聖誕好忙，看電影攻略
甜蜜的復仇：再論濱口
家明雜感：《蜘蛛俠：不戰無歸》鄰家有子終長成
影片簡評
咩世界：第220期 ／投票
星期日文學‧陳子謙：知性詩人的節奏，死亡和絕望之灰
讀食時光：焗肉餅伴番薯蓉
見字抄經：昨日因，今日果 自由意志可改變命運？
通識導賞：落田種植 賞析文學 神交古人之妙趣
ways of seeing：互動設計展 探尋快樂意義
未來城市：元宇宙「咁假」點解有價值？ 加密貨幣誕生的啟示
咩世界：第220期 ／投票
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【明報專訊】文•郭梓祺
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{教歷史達人}姜鍾赫 製動畫貼地教史 不避戰爭避血腥
一場冷靜與熱情的選舉
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周日話題：選舉的詭異
同場加映：年度之歌？
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星期日現場：繼續抗辯的意義
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家明雜感：《蜘蛛俠：不戰無歸》鄰家有子終長成
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見字抄經：昨日因，今日果 自由意志可改變命運？
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