【明報專訊】Tom Holland主演的蜘蛛俠影片來到第三集,這一次叫《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),呼應2017年第一集《蜘蛛俠:強勢回歸》(Homecoming),以及2019年「後復仇者」時期的《蜘蛛俠:決戰千里》(Far From Home)。三次《蜘蛛俠》原名,不多不少都着墨一個「家」(home)字。