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開門讀書：馬蔡福音最終回

【明報專訊】選舉大日子，寫一下有關選舉的書。馬嶽、蔡子強、陳雋文在今年立法會選舉前，非常「應節」又及時地出版《特區選舉：制度與投票行為》（城大出版）。講新書之前，要先將時間撥前一點。

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