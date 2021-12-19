周日話題：選舉的詭異

首先，其實沒有人在發布會上問為什麼北京要完善選舉制度這個問題，林朝暉無端端在他老師們的一場新書發布會，為完善選舉制度護航，真是奇怪。第二，什麼叫地方選舉民主化程度較中央快？你是不是沒有讀過《中國的民主》？不知道什麼叫「全過程人民民主」？《中國的民主》，英國版本的譯名是《China:Democracy that Works》，中央的民主化程度按《中國的民主》的論調，是「科學有效」，怎會是比香港民主化程度慢？這是大逆不道。然而，這只是今次選舉種種詭異裏的其中一隅。

完善選舉制度，究竟完善了什麼是一大問題。其中一個完善了的地方，或許是等大家學識以和為貴，將贏輸放輕一點，讓大家享受參與的過程。這場選舉，無論結果如何，都是愛國者治港，誰勝誰負沒什麼緊要。香港人學習選舉制度其實異常有天分，舊時代的「港式比例代表制」，操作起來不易理解，但很多港人都明白制度如何運作，然後懂得策略性投票，跟家人商討如何配票，善用制度；到了今天新的選舉制法，傳媒又好市民又好，也極速掌握今次選舉的重點，就是將注意力投放在投票率而不是結果之上，什麼政綱呀候選人呀政黨呀，反正都是咖哩味朱古力跟朱古力味咖哩，都是啡色，都是濃味，冇乜分別啦。

將投票率放得如此重要，各界如此關注、遠超結果勝負，其實詭異。馬嶽說，這就像球迷入場但不是談論球場上輸贏，眼光不在場上球員而在看台人數，其實辛苦了候選人們苦撐場上的獨腳戲（但你們的努力，一定有回報的）。投票率高低本身，其實沒什麼大不了。看看有「異化及三種弊害」的美國民主（詳見中國外交部《美國民主情況報告》），國會中期選舉投票率長期偏低，不少時候連4成都不夠，難怪美國民主被評為「制度痼疾積重難返」。投票率低，在西方民主國家時有發生，我常常都說，以前住在英國，就算是大選當日，你都不會感受到絲毫選舉氣氛，不會知道是投票日。

今次選舉的詭異，除了對投票率的重視，還有提高投票率的各種方法，和很多選舉之前的言論，像什麼全勝是陷阱、「全勝即輸」等等，都難以理解。看到政府全力谷票扭盡六壬，一邊說低投票率也可能是好兆頭，一邊又全力叫人投票，然後還得到公共交通工具營辦商「自願」出資讓市民在投票日免費搭車，新奇有趣，理解不能。今天閘機全開，竟然令我想起英國，想起除夕夜的倫敦，地鐵通宵運作之餘，也同樣會閘機全開讓市民免費乘搭，讓所有人都有個Happy New Year。免費搭車和投票率之間如何產生正面的關係，恐怕超越政治學者的研究能力和想像，在此不贅，總之就是Happy Voting Day啦。

我其實一直有個比林鄭「得意想法」更得意的想法，覺得會比免費搭車和叫局長出來講什麼「雞髀西多」更有效谷票：如果投票率超過5成，消費券加碼$1000，超過6成就再加碼$2000，餘此類推，將投票率和消費券掛鈎。我從來都不低估香港人的團結，也不低估香港人對「着數」的重視，如果林鄭今早有讀敝欄，有心不怕遲，隨便使用這建議，投票率創歷史新高都有可能。真的，既然電子消費券已經研發了，派多幾次可以將成本攤分，而且消費券又可以振興經濟，如果做到投票率掛鈎消費券，就真的是完善選舉制度了。

一場沒有太多人關心輸贏的選舉，氣氛總是怪里怪氣。政壇選舉競爭不如以往激烈，結果無人重視，對於研究選舉、研究政治的人來說，其實是一種大失落。幸好有其他選舉補上，為市民帶來選舉的刺激，以及因為選舉結果而掀起的高興和失落。近年樂壇（以至娛樂圈）的頒獎制度跟香港選舉制度的發展各走極端，愈來愈着重普選而不是穩定指數，無論是叱咤頒獎禮，又或者是全民造星，最近都有投票，讓所有人都有機會選出我最喜愛的×××和選女團，乜都有得選。

當觀眾有得投票，而候選名單也是完全開放，我不見得有人會關心這些選舉的投票率高低，因為一場選舉一場投票，理論上，結果才是最重要。看看選前的罵戰、不同陣營的動員，所有人的投入，都是今天立法會選舉所欠缺的。

然而正正是這個時候，你就會發現民主其實不是什麼好東西，又或者如國務院發布的《中國的民主》裏面說的一樣：「一人一票……絕非民主的唯一和全部」。為什麼？明明柳應廷的《狂人日記》比Anson Lo的「俄屙俄屙俄屙」更值得成為「我最喜愛的歌曲」，卻連最後5強都不入……寫到這裏，可能得罪全港「神徒」，真的對不起了。雖然我支持的歌手，最終沒有選上，但至少都有得選；今時今日，可以投票給自己支持的人，已是不易，唯有明年繼續投票，是支持歌手，也是支持選出「我最喜愛的×××」的選舉制度。林朝暉兄，娛樂圈的民主化程度比立法機關民主化。

文˙亞然

編輯•歐陽德智

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