送給愛家的你：HomePod mini 智能「聖誕波」好聽話

HomePod mini內置Apple S5晶片，透過運算帶來豐富和細膩的原音體驗，雖然機身小巧卻仍能輸出嘹亮音色。而透過特別設計的音頻導波管，引導聲音由機底傳送出去，帶來360度如身處現場的體驗。用家將HomePod mini放在房間任何角落，都可享受出眾音色；兩部放在同一房間，更可組成一對立體聲揚聲器組合。它支援Siri語音操作，用家大可以問：「喂Siri，有咩最新資訊？」只要一個簡單要求，就能得知最新消息、天氣、交通情况、提醒事項及日曆預約。

Apple HomePod mini

售價：$749

查詢：800 908 988（Apple）●

LSPX-S3 浪漫「古董油燈」播情歌

想在佳節提升家中浪漫氣氛，一邊亮起柔和的燈光，一邊播放情歌，Sony無線玻璃揚聲器LSPX-S3絕對是最佳幫手。它外觀像是一支古董玻璃油燈，其實是無線揚聲器，配備玻璃管高音揚聲器和燭光模式，可將聲音和燈光完美結合，營造出溫馨愜意的氣氛。

喇叭採用「垂直驅動」技術，以3個驅動器連接到有機玻璃管末端，玻璃管震動下化身成高音揚聲器，讓聲音在不同方向傳播，滲透房間的每個角落。LSPX-S3本身具有46mm揚聲單元，中音均衡，被動式震幅器則可增強清晰的低音。此外，用家還可使用立體聲配對連接兩個玻璃揚聲器，獨立重現左、右聲道。

Sony LSPX-S3

售價：$2799

查詢：2833 5129（Sony）●

uMist Aroma香薰保濕 滋潤肌膚

不少人喜歡在冬天浸泡泡浴或開暖爐取暖，但很易令肌膚乾燥痕癢得難以入睡。天氣寒冷加上濕度低的日子，更需注重滋潤保濕。OSIM uMist Aroma香薰小蒸靈保濕器，採用最先進超聲波科技及智慧型霧量調節設計，聲稱能有效率地提高環境濕度來緩和乾燥空氣，亦可配合香薰精油使用。機身內置1.5L特大容量，長開8小時都沒有問題；配合內置變色環境夜燈，打造放鬆柔和的氣氛。

OSIM uMist Aroma香薰小蒸靈保濕器

售價：$888（聖誕限時優惠價）

查詢：2790 2300（OSIM）●

「頸輕Zone」 隨時隨地按摩

肩頸膊痛，家中又沒有足夠空間擺放巨大的按摩椅，ITSU新推出的頸輕Zone無線版就是不錯禮物。它內置充電池設計，無拘無束，輕巧且攜帶方便。12個按摩頭可模仿人手按摩，而且擁有溫熱理療功能，紓緩肌肉痠痛，按摩肩頸更深入。頸輕Zone運作15分鐘後會自動關機，確保不會過度按摩引致損傷。雖然命名為「頸輕Zone」，但它符合人體工學設計，除了肩頸外亦適用於腰、腿等部位，一物多用照顧不同需要。

ITSU頸輕Zone無線版

售價： $1680（聖誕優惠價$899）

查詢：3611 2228（ITSU）