送給愛攝的你：Simple Use菲林相機 懷舊紫調魅力

【明報專訊】近年時興玩懷舊拍攝，Lomography Simple Use即開即用菲林相機系列，易上手之餘，亦是玩味十足。其中的Saturday版本，機身有十分吸引的幻彩反光設計，並預載LomoChrome Purple紫調菲林，能夠拍下獨特的迷幻效果。事實上，這不是一台即棄菲林相機，拍攝後可以輕鬆再安裝底片，自由搭配使用任何35mm菲林，盡情享受classic拍攝樂趣。