李鄭屋商場型格café $288過禪意聖誕

食物飲品選擇多，除了café常備的沙律、漢堡、意粉外，還有泰式和川式元素美食，比如：香葉肉碎炒飯、冬蔭功炸飯球、慢煮口水雞卷羽衣甘藍沙律……很有新鮮感。飲品方面也很特別，手冲、冷泡、冰滴咖啡自不可少，另有3款無酒精飲品，全以禪語命名，當中「電光石火」以芒果、芫荽、岩鹽、辣椒仔Tabasco調成，有齊甜、酸、鹹、辣，味道非常複雜，難以形容。最有趣是每杯飲品都隨機附上一張寫上禪語的小卡，一邊飲，一邊思考人生，或許會有新的領悟。

烤羊架孜然香 注入新疆風情

在平安夜及聖誕夜，一盞燈將供應4道菜聖誕餐。頭盤2選1，薯脆大蝦或廚師沙律。前者參照印度小食pani puri製作，將薯蓉炸成波波狀，再釀入大蝦，配上三色椒、八角、花椒等中式香料，香辣微辛；後者是以紅菜頭為主的沙律，為了辟走紅菜頭的草青味，以檸檬皮和橙皮將紅菜頭醃過，再焗香，令其更加清甜。再來是一道火雞湯，聖誕焗火雞就吃得多，用火雞殼來煮湯較少聽到，但亦算物盡其用，配合洋葱、羽衣甘藍等菜蔬，鮮甜好味，也不肥膩。

主菜則是4選1：烤火雞卷、慢煮豬髀、慢煮羊架和川味牛肋條。當中比較特別的就是烤羊架，貌似西式，入口卻吃到濃濃的孜然香，甚有新疆風情。羊架以56℃慢煮6小時，外層裹以黑椒、百里香、紅椒粉及開心果仁碎，酥香得來，肉質細嫩，配合天天不同的精選配菜，更是好味。最後以酸微微的檸檬撻作結，再飲杯咖啡，這頓約300元的聖誕餐經濟平實，吃得人心滿意足。●

一盞燈

地址：深水埗發祥街10號 李鄭屋商場地下111號舖

查詢：2381 0988

註：4道菜聖誕菜單於12月24及25日晚市供應，每位$288，建議提早訂位；另加一

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