佳節大餐最後召集 中環露天歎聖誕tapas

吃聖誕大餐最講氣氛，最好溫馨得來帶點熱鬧。中環士丹頓街在上月中新開了一間西班牙菜餐廳MAJO Tapas Paella Bar，門面寬闊，大列摺窗，可以向街而坐。餐廳門面用色以粉紅配襯湖水藍，悅目可愛。最吸引的是店前附設近30個座位的戶外用餐區，對正酒吧街，平安夜來吃飯，氣氛一定很熱鬧。

奶香流心炸丸子 火腿粒點睛

MAJO在平安夜及聖誕正日均提供聖誕套餐，3款前菜、1款餐湯、西班牙燴飯、主菜及甜品，菜式豐富，每位收費$550，可加$280兩小時無限暢飲Sangria水果酒、Cava氣泡酒及紅白餐酒，吃得盡興。以中環價錢來算，算不錯了。

細看聖誕菜單，都是店中的招牌菜。先來3款前菜開開胃口。炸丸子croquetas是tapas常見小食，外層香脆，中間是用牛奶、麵粉煮成的白汁醬料，奶香流心，點睛的火腿粒甘香有咬口，加了不少分數。再來兩道海鮮小食：醃漬綠唇邊青口及慢煮鱈魚配香蒜醬汁。前者先以鹽醃過青口再蒸，鹹香中吃到青口原始鮮味；後者加入橄欖油、大蒜、辣椒等慢煮鱈魚，令橄欖油和鱈魚的膠質結合，魚香濃郁。再吃一小碗加入Idiazabal芝士忌廉及Jamon火腿片的煙熏茄子凍湯，質地creamy，帶煙熏的細緻香氣。

燴飯米粒吸湯 啖啖鮮味

吃主菜前，先來個西班牙燴飯。以雅枝竹、墨魚、大蝦煮成，選用來自巴倫西亞的Bomba短米，吸湯力比一般的高一倍，怪不得米粒飽滿，軟硬適中，每口飯都吃到鮮味；加上鋪面的大蝦爽實彈牙，好味。接着是主菜釀珍珠雞，雞內塞滿辣肉腸、栗子、椰棗等配料，配着薯蓉吃，香濃冶味。最後來的甜品是西班牙人最愛的米飯布甸，用米飯、糖、牛奶和肉桂粉製成，吃到布甸的香滑，同時又食出米飯實淨的口感，米香踏實，令人回味。

八爪魚慢煮7小時 柔軟富彈性

怕聖誕人多，又或者不想吃套餐，揀平日午後來歎幾件tapas當下午茶，曬曬太陽，也是忙裏偷閒的好選擇。當中必試八爪魚配馬鈴薯及紅綠椒醬，西班牙人煮八爪魚向來首屈一指，真空慢煮7小時，柔軟又富彈性，棄用慣常的煎薯餅墊底，減少油膩感，改用鹽水煮馬鈴薯做成薯蓉，更加香滑，配合用大蒜、孜然、辣椒粉特調而成的紅椒醬，香而不辣，令八爪魚更和味。

吃西班牙菜不能不吃paella，平時香港吃到的多是海鮮底，這裏卻有巴倫西亞傳統以雞肉、兔肉、蝸牛、內臟、白豆等煮成的經典paella，口味較重，肉香突出。又或者試試以paella做法煮成的幼麵fideua，選用有如天使麵般的幼細短麵，煮好後入爐烘至焦香，麵條吸汁，又有點脆身，與海鮮飯是兩回事，非常有趣。●

MAJO Tapas Paella Bar

地址：中環士丹頓街22號地下

查詢：2529 3001

註：聖誕餐於12月24日晚市及12月25日全日推出，不設散點，包括3款前菜、餐湯、西班牙燴飯、主菜及甜品，每位$550；另可加每位$280無限飲Sangria、Cava及紅白酒等；設加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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