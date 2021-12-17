展覽結合實體虛擬 搖搖板上交織東亞

展覽的點題之作，竟然是孩子愛玩的搖搖板。這件作品由日本和以色列設計師創立的設計合作社BCXSY創作，名為《交互句法》。觀眾玩搖搖板的時候，四方的白幕會根據搖搖板的動態，織成一個網。聯合策展人之一王慰慰說︰「東亞的許多關係，都是一種人與人的交流、衝突、妥協跟談判，有很多是在人與人交流當中才形成的網絡。」藉此作品，策展方想問觀眾︰「『東亞』在哪裏？」

王慰慰認為，東亞是「融合了時間和空間，一個動態的概念」，因為東亞此詞的形成是基於「需求」。「為什麼提出東亞這個詞，它有政治的需求，它有軍事的需求，它有組織經濟發展、一個共同體的需求。」她印象中的東亞是割裂而親密。這點也反映在所選作品的複雜與多元之上。

在「空間」上，王慰慰說有兩個東亞國家，大眾討論時總會忽略，第一個是蒙古，第二個是朝鮮。關於後者的作品，新加坡建築設計團隊空解（設計）事務所直接把一間朝鮮紡織廠帶到香港。作品是一個以磚牆圍起來的半圓形空間，曾到朝鮮參觀紡織工廠的建築設計團隊，請觀眾走進這個像舞台劇布景一樣的粉紅色工廠，觀看影片中女工人的「幸福」表情，以及閱讀機械式工廠的平面圖，弔詭感覺油然而生。

至於「時間」上，作品大多都是回應現在。例如韓國設計師金滉的《棒棒噠市場2021》，講述當下的消費文化，例如環保、性別平權、素食主義、心理健康等，如何挪用「對抗強權與資本主義」觀念，作為奢侈消費品的設計元素。王慰慰分享在作品中有一件性別平權產品「踹蛋蛋襪子」，是由香港策展方的紡織團隊根據金滉的設計製作。王慰慰笑說曾想過生產襪子來發售，她和團隊才發現自己也被困在作品批判的資本主義思維之中。

展覽亦有作品談及過去。例如香港藝術家劉智聰的《黎明請你不要來》，記錄了皇都戲院獲保育之前的人與情；住在荷蘭Eindhoven的香港設計師王雅媛作品《我們與他們》，則從歷史檔案剪輯影片，展示外國人心目中的「亞洲形象」如鳳眼和功夫等。影片穿透並投射在多層半透明薄紗上，象徵他人的偏見和誤解，過去又如何形塑現在。

網絡帶風向化成藝術

展覽大部分作品為新媒體藝術，科技是重要元素。記者印象最深刻的是上海藝術家郭城的《風的驗證》。觀眾會看見一面灰色旗幟突然被吹起——原來裝置會收集及分析社交網絡上有旗幟的影片數據，用氣泵吹動現實裝置中的旗幟，使其接近影片中旗幟的擺動狀態。王慰慰說此作主題是「帶風向」，在「大眾聲音過度強化」的社交網絡，作品讓觀眾反思虛假資訊與評論能改變現實時，人如何分清網絡與現實。

這裏有一個問題︰正如搖搖板作品的象徵意義是當兩個觀眾互相合作玩搖搖板，白幕的網絡才會出現，但當科技與互聯網讓國家地域的邊界愈來愈模糊，我們應如何認識「國家」以上、「全球」以下的東亞共同體？另一聯合策展人陳朗晴提過，她在策展時會非常小心是否在形塑另一種對東亞的偏見，兩人嘗試給觀眾提出問題，反思自己如何身處東亞的脈絡之中。此展覽為「再紡東亞」系列一，明年將有系列二。●

再紡東亞系列一︰手中的羅盤

日期︰即日至2022年2月27日

時間︰上午11:00至晚上7:00（周二休息）

地點︰荃灣白田壩街45號 南豐紗廠CHAT六廠

網址︰bit.ly/3oNAnoB

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞