商場玩轉滑梯 海濱漫步法式小鎮

【明報專訊】今年聖誕節氣氛較往年佳，商場佈置聖誕裝置花足心思，主要圍繞聖誕小鎮或大宅、卡通類、火車等設計元素，可根據個人喜好選擇心水打卡點。鍾愛聖誕氣氛，首選中環置地廣場的Christmas Joy House聖誕裝置，懷舊和現代玩具聚首一堂佈置大宅慶祝聖誕節，充滿濃厚節日氣氛。商場於半年前開始籌備，自創卡通角色，注入多個活動，參觀者更可即場報名及付款參與Christmas Joy House體驗活動，15分鐘深入大宅內拍照，以及玩Dinoshaun Challenge電子遊戲和彩色滑梯Slinky Slide。