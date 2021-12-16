stylehub：概念café 歎啡買靚衫

壁畫打卡贏禮券

Love, Bonito最近在上環太平山街與stain+聯手開設首間限定概念咖啡店Caffe LB，品牌更特意邀請本地藝術家Carol Mui為咖啡店外牆創作壁畫及主題裝置，概念店內展示品牌最新秋冬節慶系列，顧客可於現場選購服飾單品。Caffe LB亦特別推出Rose Coffee及Pink Latte期間限定熱飲，提供不一樣購物體驗。

概念店內更有一系列限定獎賞和優惠，由即日至2022年1月2日，於Caffe LB外牆壁畫「打卡」，上載至個人Instagram平台並標記@lovebonito #CaffeLB #welovebonitohk，即有機會換領期間限定飲品、薑餅女曲奇「LB Gingerbread Woman」或咖啡掛耳包乙份。Love, Bonito亦會每星期選出最佳相片，幸運兒將可獲得Love, Bonito 1000港元購物禮券。另外，由即日至12月31日，於Love, Bonito官網註冊成為會員，首筆訂單購物滿100元可享50元折扣及免費寄送、免費退貨優惠，若於Caffe LB即場註冊成為#LBCommunity+會員，更可獲贈限定禮物一份，先到先得。

■Love, Bonito概念咖啡店Caffe LB

日期：即日起至2022年1月2日

時間：周二至日，早上11:00至晚上7:00（逢周一休息）

地址：上環太平山街2至4號太昌樓地下A號舖

查詢：9557 5055

查詢：Love, Bonito www.lovebonito.com/hk

文：溫兆明