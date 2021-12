stylehub：有機休閒服品牌 登陸香港

選用碳纖維布料 可生物降解

最近連卡佛就在亞洲首度引人休閒服飾品牌Pangaia,與其說是休閒服飾品牌,更正確點說,它是間不斷研究並尋找新方法去保護地球的物料科學公司,目標以推動可持續發展為本。無論在製作衣服、科研及生產自家可持續物料過程方面都崇尚天然。品牌名字Pangaia的pan是指包羅萬有,而Gaia則代表希臘大地女神。品牌信念為Made for every day, for everyone。其出品大部分為中性設計的簡約運動服飾,尺碼由XXS到XXL不等,適合不同年齡身形,顏色以鮮艷色彩為主。最大賣點當然是其創新物料,例如選用的有機棉,用作生產的水分,95%來自天然雨水,目的是要保護地下水及地表水資源;C-FIBER(碳纖維)以桉樹漿和海藻粉結合而成,是100%可生物降解及節水的布料;最後介紹的PPRMINT(薄荷纖維),則是一種以持久氣味控制及闊光譜抗菌處理工序製成的纖維,能令產品長時間保持清新。

正如連卡佛和Joyce的總裁Blondie Tsang說:「Pangaia為時裝重新訂立指標,成為行業的先驅,推動社區和全球作出積極改變。Pangaia亦重新為現今的『奢華』定義——分享寶貴時刻、享受大自然、珍惜現在所擁有的,這些都是我們一直追尋的生活態度和方向,對『奢華』賦予全新的定義。」

查詢:連卡佛 2118 3388(IFC店)

文:溫兆明