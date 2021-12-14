論盡教育：過多功課壓垮學童

社會福利署委任的兒童死亡個案檢討委員會，發表第5份報告，檢視2016至2018年內，有259宗已向死因裁判法庭呈報的個案，內有59名兒童死於自殺，最小的只有10歲，學童輕生最大原因是學業壓力。據港大防止自殺研究中心監察系統，2019年有25名18歲以下人士自殺，2020年則有23人。數字令人心煩，防止自殺研究中心似乎亦止於研究而已，但如何防止，看着上升的數字，似乎成效不大。

曾少交8樣功課而約見社工的中一生，步上自殺之途，確實令人感傷，悲痛之餘也慨嘆教師們何以仍執著於大量功課？是不是以為功課愈多，學生成績愈好？記得小婦人讀小學時，教育署曾規定小學生家課時間，一年級不可超過45分鐘，六年級不可超過2個半小時。以為這規定可杜絕太多功課的壓力，不知是執行不認真，還是難於執行，又係得個講字，禍延到王師奶踏入中年晚期仍未解決。這把功課壓力的火的確愈來愈大。

部分家長擔心功課少影響子女成績

王師奶認為功課多的形成有3方面要負責，包括家長、教師和學校。部分家長認為功課愈多愈好，功課多代表學校認真，也代表教師勤力。真人真事，王師奶做家長會委員時，確有家長向校長投訴嫌家課少，唔夠隔鄰另一校多，認為會影響她女兒派位成績。該家長還振振有詞的說：「多聽不如多說，多說不如多讀，多讀不如多寫。」話佢錯晒又唔係，改變家長的觀念非常重要，因為家長的意見影響學校的存亡。

部分教師跟不上新的思維，仍停留在上世紀五六十年代。做、做、做，左又塞，右又塞，功課十樣八樣是例牌，多勞多得，做到無時停，勤有功，戲無益。這些教師大多是用心良苦，話之你教育當局限一個鐘兩個鐘，睬你都傻。王師奶素來尊師，僅「部分」教師，不敢以偏概全。有些教師好合理，尚記得讀小五時，改默書錯字，老師只要我們將正字寫5次，她認為已足夠更正錯誤觀念；到六年級時，另一個老師要每一錯字寫50次，唉，寫到悶，寫到麻木，手指麻痹之餘，都唔記得邊個係正字邊個係錯字。

最後講到學校。王師奶有啲猶豫，千多間學校，結構好複雜，學校包含校長、校監、校董會、辦學團體，實質主持的其實係校長。校長當然想學校辦得好、有名聲。家長主流意見是多功課，多功課才是好學校，校長會唔會為生存順應家長而鼓勵教師去填鴨，或明知功課已超額而隻眼開隻眼閉？甚或以功課量多寡而評定教師的優劣？希望這一問是多此一問。好多校監只係受訓過幾粒鐘，而校董更完全無要求，張三又得，李四又得，佢哋點會諗到8樣功課可能殺人於無形。

但願上主慈悲，諗條好計救救孩子。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第376期]