親子筆陣．升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 小朋友現時10個月大，學前班應如何選擇？心儀青衣的學之園幼稚園、英基國際幼稚園（青衣）及香港靈糧堂荃灣幼稚園。前二者注重學術，後者是happy school。我想小朋友開心學習，但擔心升上小一會不適應。家住葵青65校網，心儀聖公會仁立小學或聖公會仁立紀念小學。小學自行分配學額階段只得20分，機會只是一般，因此小一選校比較擔心，應選擇學術較高的幼稚園嗎？謝謝！

答◢ 先要提醒你，幼稚園升官津小學的標準，在「自行分配學位」階段是取決於「世襲」和「分數」，而非學術高低；學術影響的是升直資或私立小學而不是官津。因此，目前你不用擔心幼稚園程度高低的問題。既然如此，你可選擇香港靈糧堂荃灣幼稚園，因為該校符合你「想小朋友開心學習」這個標準。用20分申請兩所仁立，機會有4至5成。至於你擔心小朋友升上小一會不適應，現在都尚未知能否入到，暫不用擔心吧！

綠茵 翠茵小宇宙 重英文利升直資

問◢ 女兒將於22/23學年升讀PN學前班，正在計劃選校，主要考慮是語境，讓孩子從年幼學好外語，以及希望小朋友愉快學習，但也考慮到將來升小問題。現女兒獲德寶國際幼兒學校（將軍澳）、翠茵小宇宙幼稚園、綠茵英文（國際）幼稚園，以及博士山（香港）國際幼稚園取錄。如果想小學入讀直資學校，請問應如何選擇？

答◢ 博士山（香港）國際幼稚園以英語為主，粵語及普通話為輔；綠茵英文（國際）幼稚園用兩文三語教學；翠茵小宇宙幼稚園以全方位英語學習；德寶國際幼兒學校（將軍澳）則着重培養幼兒思維、創意及社交情意技巧。4校都重視英文，其中綠茵及翠茵小宇宙都有畢業生入讀直資學校。

培道小學多元學習 循道學校資優教學

問◢ 小女現收到培道小學取錄，並在自行收生階段，手持20分選擇了循道學校。因為兩間學校都各有特色，所以想問一問你對兩間學校的見解。小女是超大B，現在讀私幼，整體表現也有中上水平。

答◢ 培道小學教學用多元學習活動，如學科問答比賽、參觀；循道學校則引導學生建構知識，推行資優教學。培道小學多升上香港培道中學和迦密中學，而循道學校畢業生有直升上循道中學、伊利沙伯中學和真光女書院 。如你女兒程度不差，可考慮循道學校。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第376期]