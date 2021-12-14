媽媽維特：出手機的死線

當然，眼見朋友人人手握一機，他還是會受影響。他小四時曾說，到16歲時才要手機。現在中一了，作為班上唯一沒有手機的人，他說希望可以提前在15歲出機。這也早在我預想之中。事實上，在現今世代不讓孩子用手機，就像在洪流中逆行一樣艱難。我們至今能夠一直持守，我內心已非常感恩。

這3年來，我也有為一旦孩子心思有變，又或現實必需要他使用手機而準備。所謂「現實必需」，一般人想的不外乎兩點，一是報平安（通話需要），二是同儕壓力（社交需要）。我的孩子個性很獨立，小五開始已自己返學和出行，但他懂得在適當時借電話找我，我也信任他能像我幼時一樣安分，所以沒想過為了方便搵仔而出機。至於社交需要，他會利用家中固網，至今仍常常與小學的老友記煲電話粥。的確，他在中一的班上還未有相熟朋友，但他和我都沒焦急，我相信時間會動工。

但我還是有準備。去年我留意到，市面上有一種「功能手機」（feature phone），功能勝於純粹通話和收短訊的舊式手機，可以照相片和上網，但也比智能手機「低端」，因為不能輕觸屏幕，上網並不方便，速度也不快。由於記憶有限，只能預載幾個最普及的應用程式，其中一個是WhatsApp。

帶iPad掃安心出行 毋須被迫出手機

知道有這種手機時，我真的為「有這麼一個好東西」而感恩。原來，在條件艱難的地區和國家，廉價兼耐用的功能手機是廣為使用的。因晶片記憶有限，它們搭載的操作系統並非iOS或Android，而是由香港公司開發的Kai OS。在印度，Kai OS佔手機市場第二位，比蘋果還要普及。我十分慶幸地以為已找到合適選擇，立即買了一部回家「守門口」，為那「可能提前來到的一天」準備，卻萬沒想到，「那一天」會以另一形式來臨。不是因為通話需要或社交壓力，而是因為政府下令由11月開始，凡滿12歲者出入政府場所，都必須使用「安心出行」手機程式。即是說，沒手機的話，阿仔就不能再泡他喜歡的圖書館。

我曾為此寫過意見書給政府資訊科技總監辦公室，說不想孩子被迫過早用手機，並希望「安心出行」能擴大至對應Kai OS。當局的答覆是會「不斷優化」程式。我當然知道，政策勢在必行，優化未知何期，也未必如人願，只能面對現實。但我還是想，會否有其他方法？

碰巧，孩子的中學推行電子教學，每個學生都要有一部裝有電子課本和程式的iPad，而剛好也在11月發機。這部機能上網學習，但不能插sim卡也不能下載遊戲或社交程式。我於是查問學校，可否為孩子裝「安心出行」。老師非常好，在了解我的關注後，就為孩子們安裝了。事實上，學校也不贊成學生帶手機回校，帶機者要在上課前把手機寄放到校務處，否則會受罰。但當政府變相要所有中學生帶手機才能去公共圖書館或體育館，理論上一間學校近900個學生，上課前怎可能有時間讓全部人都去校務處排隊放機呢？

現在，阿仔可以帶學習iPad去掃安心出行碼，被迫開手機一事總算暫緩。但他只是非常的少數。大多數孩子早已有手機，他們的父母也不會有我的掙扎。而在嚴令之下，12歲已儼如出手機的死線。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第376期]