親子筆陣．玩創校長：交易式的寬恕

寬恕成利益考量 潛移默化影響小孩

不過，在現實生活中，寬恕常常變成一種講「利益」的交易行為，是一種理性考量與計算的結果，當事人必須從寬恕行為中獲益，才能產生寬恕。舉個簡單例子，一家大小到餐廳吃晚飯，上枱的芥末蜜糖焗豬鞍未煮熟透，家長立即叫侍應生來跟進。假如侍應生愛理不理，不去承認這個問題，根本談不上「原諒」他們；但如果餐廳立即重新烹煮，家長們或許仍會抱怨其他餸菜已上齊，要再白花20分鐘等待這道菜。但若經理不單請廚師重新製作這味芥末蜜糖焗豬鞍，還送上優惠券，甚至免收費，家長由於得到「合理的賠償」，當然也樂意寬恕犯錯者。

人在做，孩子在看。作為餐廳的顧客，枱面上出現一碟未煮熟的食物，肯定不爽，但反過來看，有時顧客們也用盡「寬恕籌碼」來為自己爭取最大的利益，於是經常出現一些恐嚇式的對話：「你再不賠償的話，我便在網上平台負評你們的烹調質素！」這些思想及對話模式，孩子看了、聽了，感受過了，自然會「傳承」下去，成為價值觀。

由衷寬恕 表達仁慈與善意

雖然公義與無條件的寬恕，存在於矛盾的對立面上，但我們從一開始，都會教導孩子，寬恕別人，是應當無條件及無償的，不要期待有任何交換。奈何在現實生活中，孩子所經歷到的，卻不是這回事。哲學家納斯邦（Martha C. Nussbaum）提出，現實中常見的寬恕並不是寬恕，而是「交易式寬恕」（Transcational Forgiveness），這種寬恕明顯未處理好自身的情緒及不滿，只是期望通過獲得利益來安慰自己的心情。

總括而言，要教導孩子由衷地寬恕別人，先要他們理解這是一種想法的轉變。別人犯錯，我們在道德上雖然有表達憤怒的權利，但是克服了它，並對犯錯者減少負面思想、感覺或報復行為，以致能夠正面地向人表達仁慈與善意。

要做到上述的心態，的確是知易行難，我們需要讓孩子自幼培養出強大的內在動機，視寬恕為一種自發利他主義的禮物，是一種不求償還的行為。要使孩子學會寬恕這功課，並不是要他們把這個詞語抄4次，而是在於我們與孩子在日常生活處事中，以身教的方法讓他們明白寬恕的真諦。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第376期]