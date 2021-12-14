家家有禮：罐頭豬LuLu換新衫度聖誕

此外，大家只需於推廣期內到apm以The Point積分或八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK消費滿指定金額，便有機會換領代幣一個，於盲盒提取機或閃卡機碰碰運氣，把apm × 罐頭豬LuLu期間限定別注版聖誕閃卡帶回家。

◆罐頭豬LuLu聖誕冬日小鎮

日期︰即日至2022年1月9日

時間︰上午12:00至晚上10:00

地點︰觀塘apm

查詢︰3148 1200

●送apm聖誕禮品套裝

apm送出apm聖誕禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括apm × 韓國人氣插畫師Nahum Kim別注版坐枱年曆、Frantz草莓松露朱古力套裝禮盒及Sangria Cupid酒一支。名額5個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第376期]