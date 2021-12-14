家家有禮：聖誕麵包犬 軟綿綿登場

【明報專訊】今個聖誕想過得暖笠笠，可以到Landmark North上水廣場與萌爆日本的Yeastken麵包犬歡度佳節！麵包犬是日本著名的可愛治癒角色系列，將麵包結合不同可愛的狗狗模樣，9大經典麵包犬角色將換上聖誕服飾在上水廣場軟綿綿登場，與大家過一個最暖笠笠的聖誕！近7米高的麵包犬巨型聖誕樹位於2樓中庭，各款換上聖誕服飾的可愛麵包小狗角色，高掛聖誕樹與大家拍照；同層212號舖更打造成柴犬治癒繪本所及甜品期間限定店，發售由Hami Bakery主理的聖誕限定版甜品，並首度聯乘上水廣場ABC Bakery期間限定獨家發售「麵包犬軟綿綿厚吐司」及「麵包犬日式燒餅」！