家家有禮：走進體驗館 跟超人訓練體能

此外，MIKIKI的太空站內，超人迪加會變身導師，在指定日期與大家一同投入「ULTRAMAN超人360°全景攝影裝置」，訓練情况更可攝製成360°慢動作視頻。The Point會員憑500積分可換領活動預留證，一般顧客於活動當日以電子貨幣單一消費滿$200即可參與。每日名額60個，先到先得，額滿即止。

◆INFO

新地商場ULTRAMAN超人體驗館

日期︰即日至2022年2月15日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場

查詢︰3980 9930（MIKIKI）

●送怪獸造型玩偶

MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場送出怪獸造型玩偶（圖2右）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額25個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第376期]