本周FOCUS．採訪手記：爬高爬低做親子訪問

小孩精力無限 難坐定定聽指示

有時整天站着工作，會因為忙碌而忘記疲倦，往往回家後靜靜坐下來時，才感到雙腳好像不是自己的，需按摩一下才行。後知後覺，原來採訪都消耗不少體力。好像早前跟今期封面主角陳子豐與兒子琛閱做訪問，也真倦透。

話說當日相約子豐在室內遊樂場做訪問，由子豐化妝梳頭一刻開始，2歲半的琛閱已經跟媽媽在遊戲區內跑跑跳跳，直至訪問完成，小伙子也沒有一絲倦意，更捨不得離開！琛閱真的非常非常可愛，圓圓的臉蛋整天都笑瞇瞇，讓人很想緊緊抱着他。不過，小豆丁也不容易給你抱住，因為他活潑得很，我們完全捉摸不到他下一秒會有什麼行動。叫他坐搖搖板，他就去玩車仔；叫他跳彈牀，他又去拿書本看。到我們放棄指示了，他又乖乖的走到彈牀上跳跳跳。真的辛苦了攝影師，要跟着他爬高爬低跑來跑去捕捉畫面！

因長時間彎下腰與小豆丁溝通，那一天做完訪問，回家後腰骨也有點赤痛。記得以前訪問過一些高齡爸爸，他們說，不擔心與孩子在思想上有代溝，只是擔心不夠體力去陪伴他們玩。看來做爸媽的，也要好好鍛煉體力了。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第376期]