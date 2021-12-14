知多啲：1.60以下鏡片較脆弱 不宜做無框眼鏡

視光師梁子榮則表示，一些折射率較低（1.60以下）的鏡片，材質會比較脆弱，不適合用來做半框及無框眼鏡。

不鏽鋼框較輕 可塑度高

鏡片有玻璃和塑料，鏡框同樣有兩大主流材質——塑料和金屬。在塑料材質方面，香港理工大學眼科視光學院高級眼鏡驗配員莫展魁分享，主流的有TR90、板料和Ultem。TR90輕盈有彈性，佩戴舒適，但顏色選擇較少，通常只製作深色鏡框；板料相對較重，但顏色選擇較多，也可製作半透明或無色鏡框；Ultem則比TR90更輕盈，耐高溫及低溫，不易被化學侵蝕。

莫展魁進一步解釋，金屬則有更多不同選擇，如不鏽鋼、記憶金屬、合金、鈦金屬（Titanium）等，其中鈦金屬等材質已能做到十分輕巧，擺脫人們對金屬框等於重的觀感，但價錢相對高一點。

鈦金屬特點是輕、耐用、有彈性，而鈦金屬又分純鈦金屬和BETA鈦金屬。純鈦金屬比較貴，可調校幅度比較小，而BETA鈦金屬則混合了其他金屬，提高了調校幅度而且價錢較純鈦低。不鏽鋼可以說是鈦金屬的代替品，因為十分輕又比鈦金屬便宜，可塑度很高，所以很多眼鏡品牌都採用不鏽鋼做眼鏡框。

關於潮流，「以前的話，大家喜歡顏色較多，也比較喜歡鏡腳有扭花或鏤空的設計」。而近年大多數人都愛簡單、小清新等感覺，更多會選擇幼邊、塑料面框搭配幼金屬鏡腳設計。

圓臉不合圓框 顴骨高避戴方框

至於怎麼樣的鏡框適合什麼樣的臉形，莫展魁表示，一般而言，圓臉的人應該避免選擇圓形鏡框；臉部稜角分明、顴骨較高的要避免方形鏡框。但他提醒，這都是普遍人的觀感，個人喜好和自己希望呈現的形象相對重要。「舉例如藝人林盛斌（Bob），頭形臉形較圓，但他也經常戴小圓框眼鏡，很能展現個人特色，讓人印象深刻。」