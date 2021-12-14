開心果Panettone 妙配抹醬更香濃

【明報專訊】意大利國寶級甜品Panettone，起源於米蘭，但其流行範圍早已遠至整個歐洲，甚至美洲等地。每年意大利各餅店都會在11月開始製作發售，是聖誕必備的節慶食物，除了原味，更有多款特別口味。位於九龍灣的美食工作坊Dolce Dolce Kitchen & Gourmet就從意大利西西里引入著名果醬廠Scyavuru出品的開心果醬Panettone，以當地特產開心果為主要材料，面層淋上開心果仁及白朱古力，最特別是隨盒附上一樽由25%西西里開心果仁加上奶油混合的抹醬，建議將麵包切出來，用平底易潔鑊輕輕烘香，再塗上抹醬，果仁香氣濃郁，與Panettone非常搭配。