乾燥密密挖 鼻哥激到「爆血管」 老幼高危 保濕按穴「鼻」免流血

在這風高物燥的冬季，如何「鼻」免出血？

流鼻血有兩大種類，分別是前鼻道出血及後鼻道出血。鼻中隔黏膜下方「利特氏血管叢帶」（Little's area），是鼻腔兩大血管動脈系統（內頸動脈和外頸動脈）匯流之處，所以該處血管猶如網狀，分佈得相當細密，既脆弱又敏感，容易破裂，造成前鼻道出血，血往前滴，這亦是常見的流鼻血種類。後鼻道出血情况較少見，指鼻腔後部出血，流鼻血時口鼻會同時滲出血液。

孩童鼻膜薄 「手多多」挖出血

其實鼻腔在任何時間也可以發生「血光之災」，但秋冬發生次數較多。耳鼻喉科專科醫生劉偉業表示，因為這個季節容易有鼻敏感、感冒，經常用紙巾擦鼻，增加鼻腔黏膜撕裂風險，令微絲血管爆裂，較易引致流鼻血；再加上冬天寒涼乾燥，如果鼻腔不夠濕潤，也易令鼻腔黏膜撕裂及微絲血管爆裂，引致流鼻血。

任何人也有流鼻血風險，但以小朋友及老人家特別高危。劉偉業解釋，鼻腔內的「利特氏血管叢帶」，由於小朋友鼻腔黏膜並未完全生厚，而且他們一般較多不良習慣動作，如挖鼻子、揉鼻子等，如果鼻子狀態健康，應沒甚大問題。但遇上天氣乾燥，加上他們免疫力較弱，較容易患上感冒、鼻敏感等，特別脆弱的鼻腔黏膜，經不起手多多的「襲擊」，容易出現皮破血流的畫面。

長者患心血管病 服藥阻凝血

老人家之所以高危，成因有別於小朋友。劉指出，不少長者患有心血管疾病，如高血壓、心臟病、中風等，令血管變得較為脆弱；加上他們長期服用藥物，對早已脆弱的血管造成更多「傷害」。例如患有心房纖顫這種常見的持續性心律失常的長者，需要長期服食俗稱薄血丸的抗凝血劑，透過藥物阻止身體產生凝血因子，預防中風及其他併發；但與此同時，正因藥物阻礙了凝血功能，所以較容易出血，當中包括流鼻血。阿士匹靈是一種用於預防心腦血管阻塞的常見藥物，長期服用，因抑制血小板凝聚的過程，增加某些部分出血的風險，如流鼻血。

文：黎芸迪

編輯：林曉慧

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