挪威120人派對80染新冠 聖誕狂歡 小心變Omicron Party

目前專家們頗為肯定的是，Omicron傳播力明顯較強，令世界各地大為緊張，加強防疫措施甚至封關，但仍未能有效制止Omicron流竄。由世界衛生組織命名至今不足3周，Omicron已攻入逾50個國家。在人多擠迫的聖誕新年派對或慶祝活動，隨時成為散播的溫牀。

專家提醒，暫時資料顯示Omicron引起重症不多，但高傳播率可導致住院和死亡人數上升，而且全球疫苗接種率不夠高，病毒仍會持續擴散並突變。

Omicron傳播率較Delta高

Omicron來勢洶洶，上月首次被發現至今，研究人員仍未完全掌握其底細。感染及傳染病科專科醫生林緯遜強調：「目前有關Omicron的數據仍然相當有限，全球每日都有新的資料發布。醫學界最關注的是其傳播率、致病性和疫苗對它的預防效能。觀乎南非爆發的疫情，確診個案上升的速度，比之前該國來自印度的Delta變異株爆發時快得多，反映Omicron傳播率較高。根據目前有限數據，Omicron的傳播率至少為Delta的兩倍。」這正正符合世界衛生組織（WHO）的警告，Omicron有令全球感染率大增的風險。

早前挪威有公司舉辦員工聖誕派對，約有120人出席，結果變成超級病毒派對，至今有80人確診新冠，暫有17人證實為感染Omicron；另外有超過60人於同晚幫襯該派對餐廳後亦證實染疫，可見Omicron傳播力驚人。

南非多年輕患者 未必反映致病性

至於致病性，林緯遜指出：「致病性數據通常滯後，一般遲1至2星期才會顯示；就現有數據，暫未有迹象顯示Omicron致病性較高。不過，同時要留意，南非的Omicron確診病例多為年輕人，感染後徵狀輕微，不一定是因為Omicron致病性低，可能是年輕人免疫力較佳，免疫系統能適度作出免疫反應，較少發生免疫失調（immune dysregulation），繼而出現因子風暴，引致嚴重併發症。因此，在未有確切數據出現時，難言Omicron致病性低。」

未掌握全面資訊 勿掉以輕心

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生莊俊賢亦認為，「南非的新冠肺炎全國感染率不低，換言之，可能有不少市民曾經感染新冠病毒，並已有相關抗體，再感染Omicron時，病情因而較輕微也說不定，所以我們仍需等待多些數據始能判斷」。

關於Omicron的資訊瞬息萬變，港大醫學院上周發布Omicron在電子顯微鏡下的面貌，發現與過往新冠變種病毒株無大差異，暫未有證據顯示威力增強。不過林緯遜提醒，即使Omicron致病性不高，但高傳播力始終影響死亡人數。「舉例說，若有100人感染Delta，以死亡率為1%至2%計算，有1至2人死亡；若有10,000人感染Omicron，即使死亡率減低至0.5%至1%，都有50至100人死亡。此外，高傳播率導致確診個案大增，亦會加重醫療系統負擔。」

疫苗效能：打3針復必泰抗體增25倍 可防重症

鑑於Omicron傳播力高，世界各地政府均加速提高疫苗接種率，甚至接種第三針。有國家更考慮擴大強制接種新冠疫苗對象，甚至懲罰不接種疫苗的人。例如奧地利政府計劃對14歲以上不肯接種疫苗的人，每季罰款最高3600歐元（約31,700港元）；新加坡政府則宣布，未接種新冠疫苗而感染新冠病毒的市民，須自行承擔所有相關醫療費。

現有疫苗對Omicron仍有效

雖然各地政府如此大力「谷針」，但現在的疫苗能應付Omicron嗎？未接種的，又應如何選擇？日前多間生產新冠疫苗的藥廠包括輝瑞、莫德納和阿斯利康均指出，現有疫苗對Omicron仍然有效。莊俊賢引述藥廠數據，「在接種第三劑復必泰疫苗後，中和抗體水平提高25倍。而且T淋巴細胞仍具有相當不錯的效能，相信疫苗可以預防重症」。新冠疫苗能產生一些具識別和殺死新冠病毒的T淋巴細胞，身體一旦受感染，這些T淋巴細胞會直接攻擊被新冠病毒感染的細胞，令病原體無法在細胞之間互相傳播。

學童中招 未必病情較輕

至於本港仍有很多小童未接種新冠疫苗，兩名專家均認為，現有疫苗都很安全，建議家長及早讓適齡子女接種。林緯遜提醒，「別以為小朋友感染新冠病毒病情較輕，當中亦有出現嚴重併發症的個案，包括類似川崎症的多發性炎症」。然而早前有學童接種疫苗後出現心肌炎，令家長卻步。莊俊賢指出：「自從政府修改劑量建議，只打一針後，情况已有改善。若家長憂慮心肌炎，可考慮接種科興疫苗。小朋友自我防疫管理能力較弱，在平衡好處和風險後，接種疫苗是最有效預防小朋友受新冠病毒影響的方法。」

文：葉凱欣

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]