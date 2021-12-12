無定向學堂：成為導盲犬之路 從訓練到開心出行

導盲犬要夠自信心

香港導盲犬協會（協會）的導盲犬導師余曦陽先解釋並非所有視障人士都需要導盲犬，「最主要的申請條件是有固定行走路線，例如上班或參加興趣班，如果不怎樣需要外出，主要留在家休息，就未必適合」。如果是路線不定的自由工作者，則需有較高的自主和定向能力，才可與導盲犬協作。「其中一個常見申請動機是不想依賴家人出入。但不能只有這個心態，能力上也要配合，可能先要在沒家人陪同下，用白手杖外出建立信心。」根據全球導盲犬學校接收的申請估計，一般約有1%的視障人士需要導盲犬服務，香港目前沒有相關調查，但按此推算則約有1800人。協會每年收到約15個申請，成功配對和完成訓練的導盲犬伙伴約為5組。

寵物犬和導盲犬同樣需接受訓練，余曦陽說前者主要訓練服從性：「希望牠大部分時間比較穩定，不用到處走，一般而言已經好足夠。」導盲犬與視障人士外出時，有50%機會靠自己做決策，故此更講求牠的自信心、專注、決策能力、工作原動力乃至自制能力。「遇上干擾時，牠能否自己處理到？這點要比寵物狗更強，因為寵物主人可以制止牠，但視障人士看不到發生什麼事，給予的支援會較少。」加上香港環境擁擠、人來人往，導盲犬需有足夠自信，才可帶領主人左穿右插，避過障礙物。

怕鐵片、機件聲 上扶手電梯像「打大佬」

香港導盲犬發展於2011年起步，較其他亞洲城市遲，故協會既向日本、韓國、台灣及國際導盲犬聯盟成員取經，亦會因應城市環境而調整訓練。例如香港或部分亞洲城市的導盲犬會使用廁所帶（toilet harness），視障人士依據導盲犬的如廁習慣，定時為牠準備輔助帶和膠袋盛載排泄物，之後由導盲犬帶領視障人士走到附近的垃圾桶丟棄。「主要是因為香港較擠迫，外國可能大部分有草地，對處理大小二便的要求沒香港那麼高。」另外，香港的訓練必定包括商場和扶手電梯，「在澳洲，有些狗不用學上扶手電梯也可做導盲犬，因為當地較多路徑選擇，通常旁邊有樓梯，未必需要這技巧，但香港要從小教起」。

對狗狗而言，扶手電梯就似怪獸，絕對是個「打大佬」的訓練，「對牠們來說是巨大的機器，牠比人類更加敏感，會感到震動和聽到機件聲音，光是踏上鐵片已嚇怕牠」。動態、聲響和質感，都是牠們的恐懼所在。所以，導盲犬出生約2個月內，就要接觸不同聲音、音樂、顏色及物料等。開始訓練時，牠們會從自動行人道或靜止的扶手電梯學起，「扶手電梯有一定危險，斜望下去牠們會害怕」。之後才循序漸進，「原則是不令牠們受驚，永遠有正面效果（end with positive），階段性成功，毋須不停訓練」。

4種訓練方式 談「心」不呼喝

坊間批評導盲犬訓練手法粗暴，不合時宜。余曦陽解釋這與導盲犬起源相關。第一所導盲犬訓練學校是在第一次世界大戰後成立，當時主要協助失明的退伍德軍。「訓練方式較為呼喝和罵，現在動物福利不止講身體健康，也講心理。」大多機構已轉用兼顧成效和動物福祉的方法。協會的訓練原則為LIMA（Least Intrusive, Minimally Aversive），這亦適用於其他動物，「訓練或行為糾正時，要用對動物干預或壓力最少的方法，積極尋找對動物最友善的方法，避免處罰」。亦以心理學家B. F.Skinner的操作制約（operant conditioning）理論為本，「行為發生後帶來的結果好壞，會影響行為再發生的可能」。由此引伸不同訓練方式。

首先是正面強化（positive reinforcement），即加入狗喜歡的事物，從而增加其理想行為。例如牠安靜趴下時予以獎勵，牠便會再主動趴下或趴久一點，盼獲更多獎勵。「導盲犬與其他寵物不同，我們希望牠去到不同地方能盡量安穩休息。」另一種是正面懲罰（positive punishment），余曦陽說這詞組看上去奇怪，中文或帶誤導意思，帶主觀感情色彩，「先將兩個字拆開，positive指加進某些元素，punishment是減低某些行為」。簡單如在狗吠時說「No」，已是一例。他說上述兩者較易理解，還有更複雜的負面懲罰（negative punishment），即減少狗喜歡的元素，從而減少不理想行為，例如在狗想得到撫摸，跳起撲向人時，人便轉身別過去。最後是負面強化（negative reinforcement），譬如輕力用繩提示狗應行走的方向。四者當中，最少用的是正面懲罰，而正面與負面通常相輔相成，譬如在提升自制能力的誘惑訓練中，如果狗停止衝向面前散落一地的食物，反會獲訓練員獎勵：「連衝過去的行為都減低了，最希望是逐步變成正面。」獎勵不僅是食物，也可以是高音調的說話或撫摸，還有響片訓練（clicker training），源自用哨子訓練海洋生物的做法。「響片的聲音在日常生活較少聽到，讓狗較易明白。」當牠們做出理想行為後，訓練員會以響片示意，並給予食物，令狗產生正面聯想。

利用導盲鞍了解狗情緒

訓練時，若狗經常注視訓練員，便代表牠專注集中。領路時，視障人士雖不能用肉眼觀察，但透過導盲鞍仍可感受牠身體是否僵硬、尾巴有否搖動，以及從平時的互動中了解牠的情緒，「因為視障人士未必養過狗，我們會教他怎樣和狗玩與交流」。在旁人眼中，導盲犬的動作只是停下和前行，但他指出：「視障人士不能總在擠迫地方停下，狗要判斷前方有足夠空間讓主人穿梭，同時避開障礙物，停之中有好多意思。」導盲犬一般只會在高低上落的地方停下，如梯級、扶手電梯，然後視障人士會用手或腳探索前方是否安全，亦會透過導盲鞍感受高度變化。所以人狗之間如何合作無間，也是訓練的重點。

心靈陪伴 無可取代

與白手杖相比，導盲犬既能帶領主人避過腰以上的障礙物，反應亦更及時，「用白手杖要碰到障礙物再避開，所需時間或更多，狗能提早見到並避過」。余曦陽明白有人或質疑訓練導盲犬的需要，亦諒解這種想法：「我們會說提供不同選擇，讓視障人士按個人喜好和生活習慣決定是否合適。」除了功能考慮，他認為導盲犬與使用者之間的心靈陪伴無可取代，狗和人都能24小時陪着對方，這種默契和支持連家人也做不到，「關係遠遠超越我們想像，沒幾個主人可以24小時陪着狗」。

導盲犬訓練4問

1.導盲犬須考核，是否要合格？

余曦陽解釋導盲犬在1歲時和畢業前都有考核，畢業率為70%，「如性格不適合，沒必要逼牠，如果做得不好，雙方都有危險」。早在訓練過程中，訓練員已觀察狗是否易受干擾，或者欠缺原動力或自信心。如果不適合當導盲犬，也可經評估後轉為輔助治療犬，或轉當寵物犬。

2.導盲犬是否24小時工作？

傳訊及籌款主任黃肇成說：「導盲犬並非GPS，職責是陪伴視障人士到達目的地，他們一天的交通時間可能是三四小時，而且並非全部時間都在行走。」他舉例有視障人士會與導盲犬上班，回到公司便放下導盲鞍，讓導盲犬玩耍「放電」，之後回到牀上休息。余曦陽稱對狗來說這「工作」更像任務或遊戲，因完成後會得到讚賞和獎勵。「訓練目標是做導盲犬的都是開心和願意，前提是不會強迫牠們做不情願的事。」

3.怎樣分辨受訓中導盲犬？

導盲犬在進行社會化訓練和由寄養家庭帶領外出時，會穿著訓練制服（puppy jacket），正式訓練時會換上導盲鞍。黃肇成解釋目前法律存在灰色地帶，呼籲大眾接納穿制服的幼犬進入公眾場所，「小時候不讓牠們進去，做到導盲犬時才給進，對牠們來說，會是好大的挑戰」。

4.訓練狗不人道，扼殺天性？

余曦陽理解部分人對動物訓練反感，但指出大部分訓練都能保障狗的安全，例如避免受驚、應對危險、增強自制能力而不會亂吃致病食物，「我們既然把狗帶進人類社會中生活，有責任令牠安全，適應到香港的複雜環境」。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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