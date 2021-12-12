估餐飽：毋須捱罐頭 自煮露營 野外也食得好

首次露營吃公仔麵、罐頭 「都不好玩」

Mimi鍾情戶外活動，有空就跟老公一起去行山、攀石，秋冬天每個月去一、兩次露營，還在instagram（＠yama_mj）上分享露營食譜，賣相精緻吸引，但她笑說其實自己平時在家甚少下廚，在戶外烹調出一桌美食，令她格外有滿足感，「我煮食唔叻，維持生命的水平，反而去露營會有更多心思去煮，因為好像好得意，玩煮飯仔的感覺」。

她的第一次體驗約在11年前，跟朋友去露營，又凍又下毛毛雨，她吃着公仔麵加罐頭，心想露營都不好玩，直到幾年後再去大東山露營，同樣是又凍又餓，但這次朋友翻熱一鍋即食甜品，捧着熱騰騰的糖水看芒草看星空，令她對露營和野外煮食改觀。

露營如去一趟短旅行

於是這4、5年間她愛上露營，踏遍香港山野，她說露營就像去了一個短短的旅行，「露營前你要plan你嗰兩日會做啲咩，食啲咩。之前嗰晚好似去旅行執行李，將啲嘢執晒落背囊，跟住就去兩日一夜旅行」。不用搭飛機也可以從忙碌中抽離，「空氣清新啲，心情又唔同啲。望住綠油油的樹、草，你聽到的是雀仔聲，所以感覺好舒服、好relax」。尤其是和朋友露營，分工合作煮all day breakfast，無無聊聊放風箏、踢毽、「潛烏龜」，手機也撳少啲，「真正似放假，而唔係平時禮拜六日，起身出街行過圈，夜晚睇電視，咁就完咗」。

「露營好好玩，每次去可能會遇到不同的事，會認識到不同的人。」她最深刻的一次經歷是和老公到西貢大灘露營，臨睡前在營內發現一條綠色的蛇，把她嚇一大跳，分不出是否毒蛇的二人只好找附近紮營的營友求助，「有個叔叔說遇過，他從營中走出來，幫我們望一望條蛇，然後不知道用什麼一撩，就撩咗條蛇去另一邊」。事後叔叔還跟他們交流露營心得，請他們喝柴火熬煮的粥，「嘩我人生第一次食柴火粥，原來係咁嘅味道，形容不到的特別味道，好吃」。

野炊貼士：考慮天氣 少煮有骨、貝殼食物

這些年來儲下不少露營食譜，Mimi會放上IG做記錄和分享。而設計露營餐單時，天氣和露營地點都是考慮因素，現在的天氣就最適合露營，煮什麼都可以，「如果我們再凍啲的時候去露營，可能會打邊爐、一品鍋，總之可以㷫住食」。不然11、12℃煮意粉，風一吹，才剛上碟就冷了。如果天氣比較熱，就可以煮炒麵、冷麵，吃起來不會太熱，煮起上來也不用長時間對着火爐，身水身汗。

多數位於深山的露營營地沒有洗手間或水源供應，要自備食水，為了減輕行山的負擔，她會煮用水量較少的菜，例如炒麵取代湯麵，「還要避免多汁、吃完要馬上清洗的菜式，例如咖喱」。行山、露營的守則是山野不留痕，自己垃圾自己帶走，回到市區才丟棄，為了減少垃圾量，她會避免煮有殼、有骨的食物，例如蜆、青口、雞翼，也避免帶容易變壞的食材，如豆腐、魚生、生蠔，「如果喺戶外肚痛就唔好啦哈哈」。

不少人露營都會煮肉類，但由離開家門一刻計，又要坐車又要行山又要紮營，至少幾個小時後才可以動手煮飯，肉類如何保鮮？Mimi說急凍肉相對容易處理，她會把肉放進保溫袋，再加一袋冰袋，分量較多的話可以放進便攜冰箱，而且當天晚上就要吃掉，「去到營地幾個鐘，就剛剛好在要煮的時候，解凍到最適合的溫度」。近年香港也新增不少收費營地，營地多數會提供雪櫃，讓露營人士儲存食材。

雞蛋放米袋 調味料分裝

雞蛋也是露營常見食材，要保護脆弱的雞蛋，Mimi介紹一個物盡其用的方法，「買雞蛋咪有個膠盒，或者紙盒，我剪那個盒，只要4隻蛋我就剪4格，不用浪費，其實它的保護力都幾好」。她平時把蛋盒和其他食材一起放在背囊裏，安然無恙，如果雞蛋數量少，可以把蛋放進米袋，米包覆着雞蛋可避震。油鹽糖等調味料她則會倒進小容器（圖A），方便攜帶和使用，「label晒是什麼調味料，每次拿這些就搞掂，不用拎大支裝。同埋我次次都是拿這些，不用每次再準備」。

野外蒸糕 風速影響成品

看Mimi的IG食譜好像很繁複，連缽仔糕、心太軟都到野外自製，但其實她最愛煮的是懶人餐，不過自從食譜放上網後，不時遇到網友請教菜式如何製作，「一齊分享幾開心，所以現在我keep住有心思去諗露營煮什麼」。她最有成功感的是，煮出從來沒有想過可以在露營煮的食物，例如由零開始，粉溝水蒸腸粉，「都幾容易喎，把粉漿倒在平面pan，蒸兩三分鐘，然後係咁捲捲捲，就搞掂㗎喇」。得意之作還有豆腐花，她失敗了兩次才找出成功秘訣。

「我成日都失敗，不過無post出嚟之嘛。」她試過蒸馬拉糕，在家先試一次，非常成功，但一到營地因為火候隨風速變化，「蒸出來核突咗10倍，哈哈」。

最近一次她準備煮泰式炒肉碎，但到埗才發現整袋泰式香料都漏在家中，泰式頓時變港式，「得番豬肉和飯，完全是兩個世界，只加了豉油」。又有一次早餐吃漢堡包，那次有6、7個朋友一起露營，「好易之嘛，每人一個包、一塊漢堡扒，然後加芝士、生菜。原來到做的時候，發現煎那塊扒呢，每次只可煎兩塊，每次煎成10分鐘。」結果朋友只能分開吃，頭兩名朋友吃完漢堡包，第3、4塊漢堡扒還在煎pan上，但這些失敗的經歷也是有趣的回憶。

【食譜分享】

露營版自己撞豆腐花

【材 料】

‧豆漿……500ml

‧生粉……1/2茶匙

‧熟石膏粉……1/2茶匙

‧白開水……1湯匙

【做 法】

1. 煮滾豆漿

2. 細mess tin（露營煮食飯盒）加入生粉、熟石膏粉、水，拌勻

3. 把煮滾的豆漿從約30厘米高撞入mess tin

4. 蓋上廚房紙後加mess tin蓋，等30分鐘，其間千萬別移動mess tin

5. 加入黃糖和桂花即可食用

【貼 士】

‧ 豆漿一定要無糖、無添加劑，成分只可以是豆和水

‧ 不用mess tin的話可用平底器皿，凹凸底的會失敗

‧ 撞入豆漿前記得要再攪勻粉槳

‧ 未成形前不能移動器皿

緊記露營禮儀：帶走垃圾、勿喧嘩

這兩年多了香港人露營，也多了設施完善的收費營地，有洗手間、浴室、雪櫃，可以駕車到達，交通方便，而人們的要求也高了，「上一兩個禮拜有營地新開，然後有人在網上投訴，說營地冲涼的熱水不夠熱，燈不夠光」，甚至有人投訴營地有蚊。Mimi覺得，露營本來就是荒山野嶺，本來就沒有浴室，「我喜歡比較簡陋、原始的營地」，即使不便，「但它的好處是，風景一定會靚啲，人又會少啲，你望到的星空又會唔同啲、靚啲」。

她曾到日本露營，日本的營地大，也比較安靜。「香港好似開party咁，我見網上好多人都說，（隔籬營）夜晚11、12點都仲喺度嘻嘻哈哈」。她說收費營地在營友入住前會列明守則，晚上10時後就要保持安靜，但明顯不多人遵守。露營過後，營地附近的垃圾桶也常常爆滿，她曾去西貢大網仔營地，「其實不是好偏僻，行多幾步就可以泊車，但都勁多垃圾，一個垃圾桶再加兩倍垃圾量」。人們看到垃圾桶滿瀉，把垃圾放在旁邊就以為自己盡了義務，但這些沒有妥善放好的垃圾會被野生動物翻找而散落一地，不但令清潔工的工作量大增，還可能跌入河流造成污染。露營禮儀還包括不能在草地起火，以免破壞環境和引發山火，「我們所說的山野不留痕，是指離開的時候，山野的容貌應該和你來的時候一模一樣」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao