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2021年12月12日星期日
星期日生活
廢票與「廢」青
選項1：緊握扶手
周日話題：Omicron又如何
通關系列：外傭管理：一個本社會同心同德的案例
周日話題：一個抽鞭者的自白
圖文城市
開門讀書：愛者不懼但會痛
星期日現場：夢想遊戲設計師用更長的時間，無所為而為地去做事
豐饒海：同步過冬
影像特區
同場加映：濱口龍介式的逆線駕駛：《Drive My Car》能讓「原著黨」徹底認輸嗎？
同場加映：「等時間」的故事
阿貓阿狗：#125 食物鏈
流城對睹：我們這樣又走過了十一個月
movie chic movie style：2021香港電影票房啟示
論語‧電影：愚公移山．龜兔賽跑
家明雜感：《法蘭西諸事週報》文字無價
影片簡評
咩世界：第219期 ／女團
星期日文學‧香港文學的冊頁流轉
{奔馳達人}葉滿銓 揸巴士 做電影 唞夠清醒 開工才盡責
盤中食事：長腳蟹與美式海鮮袋：「地獄」裏尋天堂味
估餐飽：毋須捱罐頭 自煮露營 野外也食得好
無定向學堂：成為導盲犬之路 從訓練到開心出行
街知巷聞：虎地坳 摸着「磚頭」救村保育
未來城市：元宇宙的「創世者」——遊戲設計師、藝術家與建築師
同場加映：「等時間」的故事
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【明報專訊】口語「等時間」，反映人處於被動，也反諷人和環境的難於改變或限制，「等」也是疑問句，問疫情、人的歧視或基層制度的拖延何「時」完結。
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