周日話題：一個抽鞭者的自白

藝術家程展緯早前到港鐵做清潔工，收37.5元最低工資抹牆上、廁板夾縫的屎，令大眾嘩然。黃迺元加入清潔行業5年，由藝術工作者變清潔工，再做到清潔管工的他說，屎尿血膿痰是清潔工友的日常，聖誕更加是工友的噩夢。他負責清潔的是一幢位於尖沙嘴的商廈連商場，商場附近的街道屬「私人管理的公共地方」，也歸商場清潔。每逢節日、假期過後，「沿路好多pizza，好多碎掉的啤酒樽」。Pizza即是地下那灘嘔吐物，除了滿地pizza，工友還要清潔人類的排泄物，「他會明白，我不應該在街上小便或者大便，但他會匿在商場後巷大便。」他氣結，「你放狗都會幫牠清理大小便，點解人不懂得清理大小便？」廁所也是彰顯人性醜惡的重災區，不止程展緯見到的屎，黃迺元問記者，「你有無見過衛生巾貼在牆上？癡線！點解要咁做呢？揮春嚟㗎？」

過往大眾多關注政府的外判清潔工權益，但黃迺元提醒，商場、港鐵等私人機構的外判清潔工，待遇甚至更差，室內工作的工友也會中暑。「工友早上7時返工，商場冷氣11:30才開，未開冷氣的商場和商業大廈是一個地獄」，尤其無窗又無通風，他感覺體感溫度應該有40度。工友熱得口罩、衣服全濕掉，解開幾粒鈕降溫時，管理公司就會走出來拍照，說工友儀容不整，「他說『喂點搞』，點搞啫你試下洗一次，我畀返37.5元你，唔駛一個鐘，你洗完就可以走」。

政府的外判清潔工時薪約50元，在海麗工潮後，政府招標更調高外判承辦商善待工友的重要性，要求發放約滿酬金，但私人機構仍然未追上步伐，時薪仍然是最低工資。最低工資每兩年一檢，工友就兩年才加薪一次，「加上今年凍薪，即4年無人工加」。低人工、長時間工作、容易勞損、極厭惡性，「唔係起金字塔係咩呀？」如果一個月工作30日，每日工作10小時，薪金有11250元，扣除衣食住行開支，假如你不飲酒食煙購物剪頭髮，剩下約2000元，遑論養妻活兒，「要工作足30日來計，人道咩咁樣？」如果每星期休息一天，一個月薪金已低於一萬元，而這個金額十分普遍，「點解我成日用抽鞭起金字塔來形容呢，因為工作完都仍然過緊奴隸的生活」。

作為管工，他負責定期巡查，確保環境清潔，例如洗手間鏡子不能有水漬，洗手盆不能濕。「洗手盆是一定濕㗎喎」，有份執行莫名其妙的要求，他也是剝削最底層清潔工的一分子。他配合公司為了削減成本，要8個人做本應10人做的工作量，為了滿足合約要求，打風落雨8號風球也要工友回來上班。矛盾拉扯之際，他明白高層的制肘，因為這是資方訂下的合約要求，違約要賠錢，「因為公司無人好大鑊，我們作為抽鞭者的責任就是這樣，確保金字塔一定要在幾時完成，其實對工友好不公道」。他聽過8號風球下，有外判商為了數夠人頭返工，跟工友說可以搭的士claim車錢，最後卻不了了之，或為了不付遣散費，呃呃氹氹工友簽下自動離職聲明，但他未試過，說至少不能違背良心。

他也做過最底層的工友，由露宿者介紹他做領展商場散工，第一天上班，休息室是由垃圾站改造的，第一份工作是掃地，「呢頭掃完，轉頭又生番一百幾十個煙頭出來，煙頭係咪會發芽會係咁生出嚟？」看盡人類公德心的淪喪，遲清理一步就被投訴，他不甘為什麼別人的錯要由工友承擔，「清潔工友已經好盡心盡力，去令這個地方好乾淨，但轉頭返來又一堆揮春，轉頭返又生咗無限煙頭，這些不是工友的錯，但往往blame on他們」。所以現在他行過見到廁所地下有廁紙，街道上有煙頭這些「手板眼見工夫」，他會順道清潔掉，「我哋先係一個人先，然後我先係一個清潔科文。」

黃迺元去年開了間蚊型清潔公司，投標了幾座單幢式大廈的清潔項目，更明白外判清潔制道的弊病——價低者得。「有些最離譜是，（一個月）畀幾千蚊你，要清潔全幢大廈，業主還慢慢睇住你做嘢，打去管理處投訴，『換了清潔公司都仲係咁嘅』，梗係啦，因為你畀咁嘅價錢吖嘛。」他接標後會自己先做一次清潔，估算要用多少時間、多辛苦，再判給工友，但這麼低的價錢，扣減人工和清潔用品成本後，利潤所剩無幾。大型的外判商也面對同樣問題，為了壓低成本，於是犧牲工友薪金，只付得起最低工資，甚至不提供清潔用品，他聽過有工友開工沒有水鞋，疫情時工友只能一日用一個口罩。如果工友被投訴，外判承辦商也會被罰錢，例如食環科文巡查街道後覺得街道不整潔，會發出失責通知書，工友上班忘了打卡，系統顯示他缺席，又投訴值勤記錄失當，「好多不同理由去懲罰外判承辦商，然後外判承辦商再懲罰工友」，例如扣減工友的工資，但工友也求助無門，「外判承辦商說我都不想罰你，但我都畀人扣咗錢」。那麼是誰扣的錢？是政府、大財團，羊毛出在羊身上，「我想外判制度最可怕的地方是，不但將良心外判出去，還將人的同理心外判走」。

文˙朱琳琳

圖˙林靄怡

編輯•歐陽德智

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