通關系列：外傭管理：一個本社會同心同德的案例

這星期和一個朋友見面，聽說他家連月來請不到家傭，我知道他家急需要人手幫忙照顧家人，便聯繫朋友張小姐，看她能不能將家傭轉讓出來。張小姐9月出差，原計劃10月回港，誰知計劃趕不上變化，現如今恐怕要等過完年才能回來了。

她有一個現成的家傭每月5千工資住在家裏等她。見我詢問，張小姐非但不肯讓，還為我普及了外傭在過去兩年的行情。

怎麼算都划算

她說，外傭的短缺早在疫情開始已經初見端倪。在疫情尚不明朗時，香港僱主對外傭要求頗苛刻，放假也不准外傭出門的僱主比比皆是。不料這場疫情持續兩年還沒完，外傭的合約陸續到期，回鄉的大多有去無回。而要在疫情中新請一個外傭，隔離酒店、機票、中介費加起來可不是小數目。舉個例子，疫情之前，香港到菲律賓的往返機票只需千餘元，疫情中單程票就要3千多，遑論其它費用。此外還有更棘手的問題：若請來的外傭在隔離期間確診呢？抑或發現是新冠康復者呢？

張小姐年輕有為，獨居港島中產屋苑，自從過上有家傭的生活，她就堅定了一個信念：從此不過沒人伺候的苦日子。我們識於微時，以前去她家，只要她說做飯我就頭疼，兩人從一個鍋裏吃麵。後來她有了家傭，我常在下班後去她家吃飯，一餐飯動輒用10幾個碗盤還有兩副公筷。

她的前兩個菲傭都是以政府規定的最低工資聘請，因為她家既有工人房，而她一個星期又總有兩三天不在香港，家務量很有限。去年年初，她付費留家傭在家中放假，家傭也配合，後來大家都抗疫疲勞了，也就恢復常態。到今年合約期滿，家傭執意回鄉結婚。

「不知道她是怎麼想的，是我肯定留在香港賺錢，現在不賺錢什麼時候賺？她走之前我左勸右勸也不肯打針，你想想菲律賓那種地方！我現在看她社交帳號，回去天天和朋友唱K呀，逛街呀，拍拖呀，好像沒事一樣，都不帶怕的。」

眼看這一個留不住，張小姐積極尋找下任。她在電梯裏聽鄰居說要移民，第一反應是預訂鄰居的家傭，殷勤甚備，終獲美人。可惜這個家傭入屋才幾天，張小姐就出差了，她倒是想得開：「我頂多白養她半年，怎麼算都划算。」

政策靈活 多部門合作

香港政府現在天天挨罵，被我意外發現一個不挨罵的工作表現，那就是外傭政策。本地社會在外傭管理上高度默契，可謂政通人和，百廢俱興。疫情以來，政府各部門通力合作，靈活調整相關政策，基本控制外傭人數的出入境規模乃至外傭人口的本地流動。

因為我沒請過外傭，也沒關心過這事，以下是我為了幫助自己理解，隨手羅列一個疫情以來相關事件時間表（極不完整，我太懶了）：（見表一）

傳媒眼中的「外傭」

我在「慧科」搜索過去兩年本地傳媒關於「外傭」的報道，彈出上萬條，可見這是市民喜聞樂見話題。上文總結的所有政府動作，傳媒均廣泛、詳細、及時報道，就事論事，沒聲討和謾罵，語境幾乎全是從僱主角度出發，頂多呼籲一下僱主合理合法地剝削外傭。遇到因外傭引起的群組爆發或外來輸入，傳媒也不會眉飛色舞地描寫無關情節。以下列出幾個比較有代表性的新聞標題︰（見表二）

外傭在香港，行情是完全公開透明的，政府公報有他們每日來港的人數，入境處控制着她們的簽證，勞工處可以直接約見她們國家在香港的領事館，本地報紙時時關注她們的薪資水平，中介有她們的檔案。即使在疫情中，外傭如此渴市，在全社會同心同德的通力協作之下，外傭的薪酬仍然達不到本地其他法定勞動者的最低工資。香港人不會為此上街示威抗議，程展緯也不會為此寫信給羅致光。我想說的是，香港人一點也不傻，香港政府一點也不傻，只有民建聯，30年如一日的傻，以為自己現在還請得起內地人來香港伺候香港人。

（系列之三）

文˙王雅雋

編輯•歐陽德智

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