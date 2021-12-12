有關候選人的profile，除政黨背景有多不清一色以外，葉蔭聰看得更細。他留意到今屆年齡在30歲以下的地區直選候選人數目是零！「因此，『完善』選舉制度的最明顯後果，除了清除了反對派，就是清除了大量年輕人」，他並援引數據指出廢票就算在最風火的選舉年也無法帶起波瀾，政府以廢票為頭號敵人連番大動作出擊，當中反映了什麼有志從政的人不應忽略的問題？

Omicron變種新冠病毒公布發現兩星期，醫學界掌握更多關於病毒的知識，香港則繼續忙於準備與內地通關，李瑞山醫生檢閱了一遍Omicron在全球擴散的情况，憂慮如現有檢疫措施不變，香港將很快變成孤島；他並提醒，一天全球對抗新冠病毒的措施無法同步，一天人類仍然無法擺脫疫情威脅，而將要與之永遠共存。

今期達人是一邊開巴士一邊拍電影的「巴士佬」，本身是巴士迷的他也是個很有愛的兼職車長，路面不順他便會在跟前的平板電腦選按1號，發出籲請乘客緊握扶手的預錄廣播——這是一個在奔波忙碌中盡職盡責從而獲得豐盛人生的故事，故事主角換成議員的話其實都一樣：夠清醒先好開工。

編者話˙黎佩芬

圖˙楊柏賢

編輯•蔡曉彤

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