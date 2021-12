Leica聯乘板仔 黑白格搶鏡

Leica D-Lux 7 Vans×Ray Barbee聯乘限量版相機,規格與D-Lux 7相同,採用了4/3感光元件配24至75mm(3.1倍光學變焦)鏡頭。限量版採用Vans標誌的棋盤格仔圖案設計,機頂蓋印有Ray Barbee簽名及Vault by Vans商標。新機聯名套裝還包括特別設計的藍綠色背帶及防塵套,防塵套印有Ray Barbee的名言:The joy is in capturing the journey(樂在記錄沿途風景),另一面則印有Leica(原名Leitz)創辦人之子 Ernst Leitz II 的名言:本人決心冒險(Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert)。Vans還推出了Sk8-Hi、Slip-On、Old Skool、Authentic鞋款及服飾系列,同樣印有以上名句,部分衣服亦印有Ray Barbee以Leica相機拍攝的照片。

■Leica D-Lux 7 Vans×Ray Barbee規格

感光元件:1700萬像素4/3 CMOS

焦距:24至75mm(3.1倍光學變焦)

光圈:F1.7-F2.8 屏幕:3吋觸控式LCD

體積/重量:118×66×64mm/約403g(連電池)

售價:$13,900

查詢:2385 0118(Leica)