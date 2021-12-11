Leica聯乘板仔 黑白格搶鏡

Leica D-Lux 7 Vans×Ray Barbee聯乘限量版相機，規格與D-Lux 7相同，採用了4/3感光元件配24至75mm（3.1倍光學變焦）鏡頭。限量版採用Vans標誌的棋盤格仔圖案設計，機頂蓋印有Ray Barbee簽名及Vault by Vans商標。新機聯名套裝還包括特別設計的藍綠色背帶及防塵套，防塵套印有Ray Barbee的名言：The joy is in capturing the journey（樂在記錄沿途風景），另一面則印有Leica（原名Leitz）創辦人之子 Ernst Leitz II 的名言：本人決心冒險（Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert）。Vans還推出了Sk8-Hi、Slip-On、Old Skool、Authentic鞋款及服飾系列，同樣印有以上名句，部分衣服亦印有Ray Barbee以Leica相機拍攝的照片。

■Leica D-Lux 7 Vans×Ray Barbee規格

感光元件：1700萬像素4/3 CMOS

焦距：24至75mm（3.1倍光學變焦）

光圈：F1.7-F2.8 屏幕：3吋觸控式LCD

體積／重量：118×66×64mm／約403g（連電池）

售價：$13,900

查詢：2385 0118（Leica）