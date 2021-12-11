Alpha 7 IV富電影感 人人做導演

拍4K/60p不過熱 對焦圖突顯景深效果

新機的拍片功能升級尤其明顯。它繼承了電影製作的技術如S-Cinetone，帶來更豐富的電影感。以全片幅模式拍片，能以7K解像度超取樣拍攝出高畫質的4K/30p影片，用Super 35mm模式更可拍攝4K/60p。機身有獨特散熱結構，連續錄製4K/60p影片達1小時都沒有問題。新機也支援10位元4:2:2顏色取樣，色彩更自然。其他拍片新功能，還包括支援焦點切換的自動對焦輔助，以及突顯景深效果的Focus Map對焦圖，但需與特定的Sony E-mount鏡頭配合使用。

Alpha 7 IV的5軸防震經過升級，可提供5.5級快門補償。改良的手把也令用家拍攝時更為舒適。除了兼容SDXC卡外，今代亦支援更快讀寫速度的CFexpress Type A記憶卡。機身採用鎂合金製成，堅固又輕巧。此外，重新設計的結構和鏡頭鎖定按鈕能增強防塵和防潮效能。

■Sony Alpha 7 IV規格

感光元件：3300萬像素全片幅Exmor R CMOS

屏幕：3吋側揭式觸控LCD

主打功能：S-Cinetone、4K/60p、5.5級防震、支援CFexpress

淨機體積／重量：131.3×96.4×79.8mm／約658g（連電池）

售價：$20,490（淨機）／ $21,990（機身+SEL2870鏡頭）

查詢：2833 5129（Sony）