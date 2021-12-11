冬日攝遊好拍檔 古典無反 玩轉18菲林特效

FUJIFILM在兩年前推出的無反相機X-T30，因其古典外形及出色的拍攝質素，得到不少攝迷讚賞；兩年後的今天，FUJIFILM推出續作X-T30 II，雖然外形與上代差不多，但其實留意細節，會發現有不少改良地方，亦加入不少新拍攝功能，絕對不是「小修小改」。

X-T30 II配高階感應器 畫質媲美旗艦

X-T30 II保持了上代的輕巧設計，機身只重約378g，然而內裏配置品牌最高階的2610萬像素X-Trans CMOS 4感應器，以及X-Processor 4影像處理器，無論對焦速度與影像品質都與旗艦型號X-T4相若。對焦速度高達0.02秒，並且全畫面以相位檢測自動對焦，結合可靠的追焦性能，助用家簡單地將重要一刻記錄下來。至於新機的連拍速度，機械快門模式下可每秒8張，使用電子快門的話則高達30張，媲美一眾高階相機。機背的翻揭式觸控LCD屏幕，像素升級至162萬，取景時看得更清晰。

菲林模擬素來都是FUJIFILM系列最好玩的地方，可以創造充滿特色影像故事。今代X-T30 II增至18種菲林模擬模式，可模擬不同菲林獨特色彩、色調和飽和度，例如適合拍攝日常場景的懷舊負片模式（Nostalgic Neg），以彩色負片重現別致質感；ETERNA Bleach Bypass模式，則重現菲林原有的低飽和度和高反差色調。

屏幕像素更高 可拍10倍慢動作

拍片方面X-T30 II亦有相當不錯的表現，可拍攝6K的數據生成4K的影片，支援4K/30p 4:2:0 8bit影片格式，又或通過HDMI端口輸出4K/30p 4:2:2 10bit影片。慢動作拍攝則升級至可錄影FHD/240p的幀速率，生成最高10倍的慢動作鏡頭。

■FUJIFILM X-T30 II規格

感光元件：2610萬像素X-Trans CMOS 4（APS-C）

屏幕：3吋162萬像素翻揭式觸控LCD

快門：15分鐘至1/4000秒（B快門60分鐘）

主打功能：全畫面相位檢測對焦、每秒30張連拍、18種菲林模擬模式

淨機體積／重量：118.4×82.8×46.8mm／約378g（連電池）

售價：$6999（淨機身）、$10,199（機身連XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS鏡頭套裝）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）

文：JJ

編輯：梁小玲

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