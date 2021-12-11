中環賞手製意粉show 西西里魚香茄子雲吞有咬口

採訪Sicilian當日天氣微涼，天色陰陰暗暗，從中環半山電梯下來，轉角就到餐廳。早聽聞意大利人熱情，但親身經歷還是頭一次。甫入內，餐廳經理已邁步走來，牽起記者的手，着記者旋轉一圈，瞬間恍如來到外國朋友的家，讓人感到他們的溫暖熱情。與荷李活道上大部分餐廳不同，這裏的大門完全敞開，經過的途人都忍不住向內瞧瞧：灰白色牆身，大地色系桌椅，彩色馬賽克磚鋪滿一地，色調柔和舒服。門廊裝飾上仿紫色矮牽牛花，碟子、茶壺、大大小小的擀麵棍懸於天花板上，各處都散發着南意溫暖的氣息。

風乾豬肉包帶子 沾咖啡醬汁

西西里島（Sicily）位於意大利南部，海產、農作物豐富，孕育出海島自成一派的美食，從意粉、薄餅到甜品，都與我們經常接觸到的意大利菜有明顯分別。曾於西西里生活的行政總廚Marco Furlan在香港主理意菜逾廿年，熟知兩地飲食文化，今次主理Sicilian，巧妙地糅合兩者，帶來正宗的西西里菜之餘，亦增添本地元素，照顧香港人的口味。

先從開胃前菜嘗起。賣相精緻的Capesante con crema di cavolfiore e caffe一上菜，已經叫人忍不住打卡。鮮豔亮麗的長碟上散落花葉與咖啡粉，簇擁着中央的主角帶子。經橄欖油煎封過的帶子軟腍鮮甜，裹上鹹香的風乾豬面頰肉，豬油滲入其中十分冶味；再沾點椰菜花蓉與咖啡醬汁同吃，膩滯感頓時減輕。

超厚長薄餅出奇鬆軟

另一款餸菜，以位於西西里島的歐洲最高活火山埃特納（Etna）命名。眼前的長方形薄餅果然一如其名，比起平時所見的薄餅厚近1倍！入口卻意外地鬆軟，Marco教大家食用時先從薄餅皮咬起，品嘗麵糰本身的味道，再慢慢往內吃，連薄餅面層的辣肉腸、芝士等食材，慢慢吃出不同風味。

慢煮羊肉通粉 注入印度風味

來到意大利餐廳，怎能不吃意粉？ 在Sicilian吧枱一角，每天都上演live pasta show，客人可即場欣賞廚師手工製作意粉的過程，如何一搓一揉將麵糰變成al dente的意粉，靠的就是廚師的一對巧手。除了西西里特色蟹肉意粉Spinosini al granchio，最特別的莫過於融入亞洲風味的Mezzemaniche marsala masala lamb和Ravioli "Mama-to"！前者一看菜名，就猜到靈感來自印度的馬沙拉燴羊肉。慢煮2至3小時至軟腍的羊肉，結合西西里島的特產瑪薩拉甜酒（Marsala），醇酒將濃烈的香料味調和，配上煙韌短通粉，掛汁效果更佳。Ravioli "Mama-to"則是魚香茄子的意大利版，紅菜頭製成的意大利雲吞皮裹着豬肉與茄子，再澆上以豆瓣醬、車厘茄、少許茄汁調成的汁醬，將這道家常菜重新演繹。

香脆芝士卷迷倒「教父」

當然來到Sicilian，無理由不試試西西里甜品Cannoli。若你喜歡看電影《教父》，自不會忘記經典台詞：Leave the gun, take the cannoli。香脆薄身的威化餅捲成圓筒狀，裏頭填滿順滑香濃的意大利里考塔芝士（ricotta cheese），頭尾點綴糖漬橙粒、朱古力片、車厘子，一口咬下去，香脆滑溜，難怪西西里人鍾愛這個經典甜品。

■Sicilian

地址：中環荷李活道30號

Shama Place地下

查詢：9627 9486

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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