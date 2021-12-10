形體×音樂演繹 一個男人的成長旅程

在綠葉劇團的排戲室，凌亂的桌子上放着兩本由著名作家梁實秋翻譯莎士比亞的《十四行詩》，正是《#1314》改編的文本。曾於2016年首演的《#1314》，今次於聖誕上演，黃俊達的創作理念讓記者想起劇中此句︰「你重讀這首詩，你就會再度看出其中主要部分是獻給了你的。」因為黃俊達很強調創作要有這個時代的命題。

「什麼讓關係決裂？」

一個月前鄧樹榮戲劇工作室同樣改編了莎士比亞作品《李爾王》，此為無對白肢體劇場，有觀眾表示難明。黃俊達分享自己不同的創作方法，他的起點其實不是文本，是「因應大環境去問問題」，以議題為創作起點，例如《小飛俠》的議題是兩代關係，內心做小朋友還是做大人的掙扎，而《#1314》的議題是「什麼讓關係決裂？」，探討什麼是愛，因此他選擇改編《十四行詩》。

在文本的143節，有這句︰「我願祈禱你能獲得你的威廉，如果你肯回來止住我的啼喊。」句中的威廉便是故事主角。雖然全劇以多首詩及改編歌曲為主，但黃俊達尋找表演脈絡，選擇說威廉由少年、青年到成年，成為一個男人的旅程，他如何周旋在女人之間，他的恐懼與欲望等。但女性角色會被邊緣化嗎？黃俊達回答︰「男人最叻又最蠢的地方，是我們有陽具。」他認為這是世界對男人的設定，他回應性別議題的方法是揭露男人的脆弱。黃俊達認為女人更能直率表現自己，演員韓梅表示其中一幕自己站高，象徵女性也可帶領革命。

演唱風格人人不同

綠葉劇團向來着重身體表現力和創作力，外間對他們的印象也是以形體劇場為主，但今次在形體以外，音樂成為最重要部分之一。演員龔志業及韓梅分享，最初黃俊達要求每個演員從《十四行詩》中挑選喜歡的幾首詩歌，然後用自己的方法唱出，因為梁實秋的翻譯以普通話念出時甚有韻律感，最初的歌主要以普通話寫成。之後由音樂總監鄺展維編排樂曲，周耀輝、王樂儀等負責把普通話歌詞改為粵語歌詞（見報後被訪者澄清為：周耀輝、王樂儀等負責創作粵語歌詞），加上原文寫成的英語歌曲，表演將有3種語言的歌曲和讀白。

黃俊達的選角甚有心思，5名創作演員韓梅、龔志業、朱栢謙、文斐揚、梁晞娜，各有不同性格和演藝經驗，唱歌的方式也迥異。龔志業分享，他喜歡以接近流行曲或搖滾的曲式改編詩句，所以歌曲較易入口；跳現代舞的韓梅沒有太多音樂訓練，她用直覺唱歌的方法，被黃俊達形容為草原上的「民族腔」，唱腔有點像內地民謠歌手宋冬野；朱栢謙的唱法較像音樂劇。不同唱法，不同語言的歌曲碰撞甚有火花。當中梁晞娜用接近歌劇的唱腔為全劇帶來詩意的開幕，觀看綵排時甚為震撼。

「仆倒」的美妙音樂

龔志業表示團隊仍在實驗如何拼湊詩句和音樂，亦期待演出時的成果。綵排所見，音樂讓形體表演更富張力，角色及情節轉換亦甚為流暢。此流暢度也歸功於劇中沒有任何道具與布景，超過20名群眾演員成為流動的背景，有時是櫈，有時是高台。有趣的是他們將在台上多次表演「仆倒」，象徵人在生命中的跌撞，在黃俊達刻意排練下，「仆倒」的聲音節奏像音樂般好聽，形體表演的音樂如此豐富，在香港甚為罕見。●

《#1314》

日期︰12月24至26日

時間︰下午3:00或晚上8:00

地點︰沙田大會堂演奏廳

票價：$300

網址︰bit.ly/3oqypu9

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤