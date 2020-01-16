bag the best：跨性別模特兒Hunter Schafer演繹 Galleria經典手袋重新定義

Galleria手袋以位於米蘭並極具歷史意義的Prada旗艦店——Galleria Vittorio Emanuele II命名。此歷史悠久的地標是Miuccia Prada祖父Mario Prada在1913年創辦品牌的地方。手袋以防水防刮的Saffiano小牛皮縫製，這款由Mario Prada取得專利的皮革表面呈現交叉紋理，是經由複雜的熱壓技術製成，比起很多其他製法的皮革更耐看且易於打理，因此Saffiano小牛皮至今依然是Prada的重要設計元素之一。

手袋以83個獨立構件組成

Galleria手袋共有大、中、小號、mini及micro版5個尺碼，造型以流行於中世紀的醫生手提袋為藍本，手袋以83個獨立構件組成，糅合精準的工業技術和細緻的人手工藝製成。手袋內部劃分為3個平行間隔，前後兩個間隔設有拉鏈，中間一個口袋則藏於手袋之中。方形的輪廓結合弧形手挽的造型明顯啟發自Prada的Galleria店面。一邊手挽的金屬扣牽有皮革鎖匙套及匙扣，每個手袋均附有肩帶作側孭用。皮革邊緣經打磨並以手工上漆，配合置於袋身頂部中央的Prada三角標誌，令Galleria手袋的外形更為簡約雋永，加上充裕實用的間格，不難想像是專為事業女性日常使人用而設計。

不過即使Galleria手袋的設計如何經典，從美學角度來看怎樣無懈可擊，卻也需要跟隨時代變遷，以全新形象迎合新一代時尚愛好者。Prada在新一輪的Galleria手袋廣告企劃，找來Xavier Dolan當導演，跨性別模特兒Hunter Schafer為主角。先介紹Xavier Dolan的來頭，32歲的他身兼電影導演、編劇、製片、演員及配音員，19歲便以導演處女作J'ai tué ma mère拿下康城影展3個獎項。而廣告企劃的女主角Hunter Schafer，外表雖甜美卻又略帶男孩英氣，自成為模特兒後當過不少雜誌封面和替多個一線品牌行騷，當中包括Prada的姊妹品牌Miu Miu。她亦因在HBO話題劇集《高校十八禁》（Euphoria）中飾演有性別認同障礙的角色Jules而爆紅。其實生於1998年的Hunter Schafer，自小便感受到與其他男性不同，起初以為自己只是單純的男同性戀者，卻在經歷一段長時間的掙扎後，在高中時決定直接面對自己的跨性別身分。此後他參與了很多LGBT平權運動，例如他於2016年參與抗議美國北卡羅來納州的Public Facilities Privacy and Security Act法案，以爭取跨性別人士能夠依性別認同而自由選擇洗手間的權利。

模糊現實與夢境

說回廣告企劃，製作人員和主角既是新一代的創意人才，短片的描述亦自然別有新意。故事在一間佈置繽紛的少女睡房裏展開，Hunter Schafer為自己細意打扮，幻想自己在不同的夢境中穿梭，由睡房瞬間轉移到幻想中的時裝攝影場地，場景彷彿是將現實與夢境模糊錯亂起來，如影隨形的當然還有Galleria手袋。當中表現的那種勇於幻想，敢於創新的精神是短片的精髓，而作為跨性別人士的Hunter Schafer，正是勇敢追夢的佼佼者，亦為Prada Galleria賦予更具時代感的魅力。

查詢：Prada 2522 2989（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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