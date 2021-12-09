西班牙家鄉味 祖傳肉卷暖入心

【明報專訊】西班牙餐廳La Rambla by Catalunya是城中靚景餐廳之一，來自巴塞隆拿的行政總廚Ferran Tadeo以加泰隆尼亞菜系為藍本，創作出今年的聖誕晚市套餐。頭盤包括招牌的番茄脆多士、48個月伊比利亞黑毛豬風乾火腿片、加泰隆尼亞湯和加泰隆尼亞意粉肉卷。Ferran指湯和肉卷是家鄉的聖誕菜式，他將家鄉菜升級，賣相變得更精緻，並以陶器盛載用豬骨、牛骨等材料熬煮5小時的濃郁肉湯，廚師將自家製意粉、烤豬腩肉、肉丸和血腸放到湯碟上，客人可把湯倒進碟上同吃。肉卷源自祖母的食譜，手工闊意粉捲起牛肉碎，加白汁焗30分鐘，最後放上黑松露，增添貴氣。