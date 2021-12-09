意式龍蝦燴飯 金箔添貴氣

香烤宮崎A4和牛腩緊接上桌。牛腩煎香後烤焗3分鐘至三成熟，配燒蘆筍和枝豆蓉，伴以混合洋葱、芝麻、牛油及醬油煮成的醬汁，和牛蘸上醬汁即時減膩，肉味更突出。最後以Christmas bauble聖誕球飾造型的甜品作結。要注意12月24及25日不設節日晚宴菜單，聖誕日想吃聖誕大餐，可選5道菜聖誕早午餐，除了甜品，所有菜式均和平安夜晚餐一樣。此外，aqua內的aqua spirit酒吧推出期間限定Christmas Kiss雞尾酒，混合軒尼詩V.S.O.P干邑、全蛋和小荳蔻調製而成，灑上肉荳蔻碎和小紅莓，口感幼滑，帶少許辛辣。

■aqua 5道菜節日晚宴

日期：即日至12月30日（12月24及25日除外）

價錢：$1288/位，配餐酒另加$688，大小同價

5道菜聖誕早午餐

日期：12月25至27日

價格：$788/位（包任飲汽水、果汁、茶及咖啡），另加$100任飲Veuve Clicquot香檳等酒品，大小同價

地址：尖沙嘴中間道15號H Zentre 17樓

查詢：3427 2288

[飲食]