佳節訂座 最後召集 聖誕盛宴 海景無敵

位於西九文化區的西餐廳PANO佔盡地利，飽覽一望無際的維港海景，在此享用聖誕大餐特別愜意。行政總廚Ken Lau（Ken sir）設計今年聖誕菜單，其中8道菜晚餐於12月24及25日供應。客人甫坐下便可先品嘗香煎帶子配鱒魚子及蟹肉多士兩款餐前小食，頭盤分別有海膽燉蛋和香煎豬油海螯蝦配粉紅胡椒忌廉汁，特別一提後者將法國海螯蝦煎至五成熟，更彈牙。湯為有機椰菜花魚湯伴魚子醬及帶子慕絲，口感香滑。

喝完湯後，便可細味Ken sir精心製作的西班牙紅蝦手工扁意粉，他將蝦殼熬汁煮意粉，蝦頭連蝦膏燒熟帶芳香，蝦肉煮至半生熟口感軟滑，將紅蝦味道發揮極致。在意粉和主菜之間，他更細心安排一客日本和歌山蜜柑雪葩，讓大家清清味蕾。今年聖誕的焦點主菜為酥皮焗法國血鴿鵝肝黑松露批，他以酥皮包裹法國血鴿肉、鵝肝等材料，保留肉汁之餘，肉質依然嫩滑；或可加錢將主菜升級至燒A5宮崎和牛西冷配魚子醬伴砵酒汁。最後以日本梨撻配液態氮乳酪雪糕和法式小甜點作結。

此外，若想吃得實惠一點，可選5道菜聖誕午餐，有餐前小食、頭盤、湯、三選一的主菜和甜品，最矚目主菜之一，當然是8小時慢煮火雞配鼠尾草牛油，火雞煮至非常軟腍，跟平日「柴皮」火雞相去甚遠，非常有驚喜。

■PANO 8道菜聖誕晚餐

供應日期：12月24及25日

價錢：$2288/位，餐酒配搭每人加$598，大小同價

5道菜聖誕午餐

供應日期：12月22至26日

價錢：$798/位，大小同價

地址：西九文化區藝術公園1樓1號舖

查詢：2361 9600

文：陳麗斯

註：本版所有聖誕套餐或餐單均須加一

編輯：王翠麗

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