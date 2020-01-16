教大GPS：如何減少孩子抑鬱徵狀

中國兒童抑鬱比率遠超西方

中國小學生在兒童抑鬱問卷調查中，超過臨牀臨界值的比例為17.2%。這些高比率的抑鬱徵狀，部分可能與教育體系的競爭、父母過分強調學業成績有關。抑鬱症對兒童和青少年的學習表現和社會／心理健康都有負面影響，患抑鬱症的兒童會有較多攻擊和破壞行為，也增加自殺的傾向，情况令人關注。許多研究發現兒童抑鬱徵狀的形成與家長養育方式有關。常常被父母否定和體罰的兒童，較容易患有抑鬱徵狀。

筆者和美國學者Professor Thomas Power的一項研究顯示，家長幫助香港孩子處理升學壓力的方式主要有3種：

1. 積極支援（幫助孩子了解小學生活，處理孩子情緒，一起

積極解決問題，同時鼓勵孩子為未來創造積極的期望）

2. 淡化問題的嚴重程度，或將情况歸咎於孩子與其他人

3. 讓孩子迴避問題

研究結果發現，家長積極支援，有效減少孩子抑鬱徵狀；相反家長在孩子入學初淡化問題的嚴重程度，或將情况歸咎於孩子與其他人，孩子於一年班的學期末，較學期初出現較多抑鬱徵狀。

正面回應 有助調適負面情緒

總結多項研究發現，父母正面回應兒童的負面情緒，鼓勵他們積極解決問題和表達自己的感受及想法，有助兒童學會調適負面情緒，減少內化的情緒問題、抑鬱徵狀和外顯的行為問題。家長負面的情緒反應或忽視孩子的情緒及需要，則會增加兒童的情緒及行為問題。要幫助孩子處理升學壓力，適應小一生活，家長需幫助他們了解學校的新生活，理解和管理自己的情緒，協助他們解決問題，以及幫助孩子理解他們可以從困難中學到的事情。

文：黃敏（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第375期]