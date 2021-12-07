親子筆陣．同理心學堂：青少年期，是家長煩惱開端

「我個女以前好聽話。但升上小六後，就成日駁我哋嘴，仲開始學人扮靚！」

「我個女話想去夜街，仲話要去朋友屋企過夜，我點放心呀！」

時間過得很快，孩子由呱呱落地、啜手指、流口水、要換片餵奶，轉眼間便發育長高，身子已高過大人的肩膀。當子女不再依偎自己，不再事事依靠自己，目送孩子的童年，為人父母者，真的感到依依不捨。有時甚至會想，如果時光可以停留，讓孩子的成長停留在那一刻，永遠需要媽媽的擁抱，需要爸爸的引導，那有多好，因為實在捨不得那份互相依存的親密感。

然而，回心一想，若他們真長不大，又會怎樣呢？想想以下情况：進入青少年期，子女沒有朋友，只「宅」在家；子女不喜歡時尚妝扮，永遠穿那件迪士尼外套出街；沒有主見，不會反駁大人，事事要問父母意見才敢行動……如果這樣，你又會有何反應？有何感想呢？

做父母，就是經常有這一種矛盾，又想孩子快高長大，又想他們不離開自己。

面對孩子變化 父母難適應

順應天性，進入青少年期，子女便脫離孩童時的「BB味」，渴望建立自己的個性和身分（Identity），追星、玩心理測驗、星座占卜等，模仿別人和探索身分，是很普遍的表現。渴求朋輩的認同、對異性有興趣和幻想、反叛、渴望自由、情緒不穩等，都是青少年期的「自然現象」。其實，青少年往往覺得自己的轉變「無問題」，正常不過，但感到煩惱、把問題放大的，往往就是我們這班大人。對於這個急劇的轉變，父母的確比少年人更難消化和適應呢！

「姑娘，咁我可以點做？我係咪唔理佢就得呢？」這一句說話，我在家長講座、輔導面談，從家長口裏聽過千百遍。沒錯，孩子長大了，我們的確要學習「放手」，有些「雞毛蒜皮」的生活小事，例如吃什麼、房間如何擺設、用什麼款式的書包，就給子女作主。他們都需要學習有主見，亦需要有自己生活的空間。然而，又是否什麼都不用理會，給他們自己做決定呢？我認為青少年人仍在成長的轉捩點，他們在重大決定上（如選科、升學、談戀愛等），會有迷惘、不解的時候，仍很需要成年人的指引和關心。作為父母，可以嘗試轉用一個彷彿「朋友」般的姿態，和他們傾談。

以下就是一些例子，如果我們能夠用「同理回應」，加上以朋友說話的口脗，便可以和青少年子女好好溝通︰

「就快揀科了，你會唔會都有少少煩惱，唔知點揀？如果你願意，或者我都可以畀少少意見。」

「近來，見你心事重重咁，係咪因為朋友關係或者學業壓力？有冇嘢我可以幫到你，同你傾下？」

「我明白你好想去外國升學，應該都有好多嘢需要考慮，如果你OK，我可以同你傾傾……」

在子女青少年期，學習適當地放手，有智慧地同行，是父母重要的人生功課。這份功課雖然艱難，但總會過去的，願大家苦盡甘來。

註︰各位讀者如對上述題目有任何查詢，歡迎致電2332 4899 或電郵至counselling@ymca.org.hk。

文：葉思雅（香港中華基督教青年會心理輔導員、認證婚姻及家庭治療師）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]