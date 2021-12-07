讀書時節：生氣了，先擁抱

「快點……」

「怎麼叫這麼多次都不……」

「我不是說過你要……」

還是，以上皆是？

不是嗎？小朋友晚上不願睡覺，早上不肯起牀；吃飯挑食；粗枝大葉，做功課不認真；總不記得收拾玩具文具；不注意衛生，口罩沒戴好，回家又不洗手；冥頑不靈，外套不穿好；水瓶滿滿一樽帶着上學，卻一口都不肯喝……家有小屁孩，叨嘮的「格式」都不外如此。都說教養孩子是一場修行，讓我們一個個先「修」成了囉嗦的唐僧，弄不好還進化成怪獸，時時準備噴火。

孩子「奀皮」？他們到底在想什麼？不認錯、不改過，甚至還詭辯，惹得父母無名火起，甚至認定他「搞事」。有沒有想過，孩子並非故意「惹」起你的肝火，只是我們的溝通失靈了？

一帖解氣的安神藥

「被罵了，怎麼辦？」是繪本《被罵了，怎麼辦？》中，小朋友開「兒童會議」時的討論主題。會議室的大門打開了，小孩們西裝革履，一本正經地來一場「會議」，拿起話筒，紛紛交流自家父母罵人時的模樣：或是怒目，或是大叫；再來發表萬一被罵時可行的對策：道歉、哭鬧，還是裝傻？同時檢視自己被罵的原因：沒「聽話」。

作者藉描畫小孩們逗趣的「討論過程」，指出孩子不是不知道父母生氣的原因，但他們也許是沒辦法應對怒火中燒的大人——孩子震懾於父母的瞪視和吼叫，連道歉的勇氣都沒有，最後自然是火上澆油，走入惡性循環，大人覺得孩子不認錯、不改過，孩子覺得父母發脾氣。親子大戰了一場，卻淪為無效的溝通。孩子犯錯，都說爸媽「很兇」，是因為他看到的只有爸媽的負面情緒，只有「被教訓」，並沒有「受教育」。教育沒有到位，難怪下次又犯錯了。

最後，故事中的孩子提出「生氣了，先擁抱」的建議，理由是「被擁抱會很快樂」，既然感受到被愛，那就一切都好說。有說：家，不是講理的地方。那應該說成：家不是不講道理的地方，但也不是只講道理的地方。家，先講情，再說理。氣炸的導火線儘管有1000條，仔細想想，背後的原因卻只得一個——着緊。要有效溝通，我們在管孩子之前，先管好自己的情緒，要心平氣和地告訴孩子，我們的關注和擔心，我們的期望和挫敗，我們的着緊，那都是因為愛。

愛你，直截了當的方法——抱抱。作者圖書的後襯上，畫了故事中的幾個小主角，有乖巧的、害羞的、認真的、我行我素的……對啊，無論是乖巧的，還是獨立的，不同性格的小孩，都渴望爸媽的擁抱。正如不同背景、不同氣質的父母，都疼自己的兒女一樣。

雖然，繪本描繪的是幼稚園階段孩子的童言童語，適讀年齡為4歲以上，但其內蘊和意涵卻是大孩子、小孩子都通用的，而且無疑是開給父母和孩子的一帖解氣的安神藥。是以無論哪個年紀——不論4歲，還是14歲，甚至，當我回望24歲的自己，我還是覺得：健康的親子關係由愛出發，親子間矛盾和代溝最終還是可以用愛化解。只要作為父母，無論你的孩子多大了，都值得一看，看罷必博得你會心的一笑。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]