親子筆陣．永明的天空：這一分鐘你站在何地？

拉丁文Carpe Diem翻譯成英語是seize the day的意思，意謂抓住今天，一般有着及時行樂，活在當下的意味。Carpe Diem這句短語不時會在某些café看到，彷彿飲杯咖啡，就是活在當下；於是無論初雪，或是濃冬，若能做好投入於此時此刻的覺悟，就是通往幸福的最短距離。

活在當下的覺悟

或許有人會問：怎樣才算活在當下？什麼是投入於此時此刻的「覺悟」？這裏所指的「覺悟」不單是一般的思想境界，也包含了日語「覚悟」的意涵。日語覚悟（かくご）帶有佛學味道，意思包括丟掉愚昧、感悟道理，隱含着了解、知道及記得的心理準備，並帶着決心。由Carpe Diem到「覚悟」，由拉丁語到日語，雖則呈現的方式不同，但基調相近，核心信息大同小異，筆者認為關鍵在於「豁出」和「決心」。

講起「豁出」，自然感到有點不惜代價的想法，一如這一兩年，不少朋友都豁出去，離鄉別港，移民他去；豁出，就是指那種程度。原來要活在當下，要有一種不惜代價的「覚悟」。那可能包括了敢想當下認為不可能的事，敢做他人認為不可能的決定。畏首畏尾，猶豫不決，很內耗吧？未能豁出去表面上似是「選擇困難」，然而那種按兵不動的心態也可能反映着個性上的自卑和柔弱、膽小不自信；雖然心思細膩，卻也是貪愛計較……有人認為活在當下是Living in the moment，這是很好的啟發和提醒，一旦知道自己「諗多咗」，就是離開了當下。

人類最強武器 豁出去的決心

誠然，沒有決心，是豁不出去的。日本作家伊坂幸太郎認為人類最強的武器就是豁出去的決心。沒有那種「覚悟」，沒有那股勇往直前的氣概，突破不了自我的牢籠。那個所謂最強武器，原來是用來對付自己的。當那個滿肚怨尤、習氣盛盛的內在小我（inner self）拖着自己一直往泥沼裏鑽的時候，決心就是那個制動器，給自己煞停一下，問一句：這一分鐘「我」站在何地？或許這個突兀的pause，會為自己造就一回頓悟，復返當下。

動中有靜，靜中有動是智慧，不論天涯海角，或是近在咫尺，但覺同一天空，都是活在當下，要珍惜喔！什麼叫珍惜？珍惜就是每一次都是最後一次，珍惜就是愛囉……對，係愛呀！

文：楊永明

作者簡介﹕資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]