家家有禮：日系小紅帽降臨童話市集

此外，於指定周五至日及公眾假期，life@KCC將開設多個不同風格的文青聖誕精品攤檔，歡迎各位前去「尋寶」，將充滿節日氣息的家飾精品帶回家！商場亦設有聖誕DIY工作坊，讓大小朋友欣賞完插畫大師作品後趁着靈感滿溢，盡情發揮藝術細胞，自製獨一無二的生活用品。

■life@KCC×加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰葵興life@KCC 3樓及空中花園

查詢︰2400 8000

●送小紅帽毛巾

life@KCC送出小紅帽毛巾予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份，款式隨機送出。（圖2）

截止日期：12月14日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]