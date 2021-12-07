家家有禮：聖誕美食追逐戰

LCX聯同SOAP STUDIO為大家帶來的驚喜包括各個超可愛場景，如兩米高的巨型Tom & Jerry漢堡包、藏身在大型雪糕甜筒的Tweety、聖誕樹和禮物盒，而即日至2022年2月28日，場內更設有期間限定店，除了多款可愛聖誕禮物精選，店外落地玻璃窗還貼有他們和朋友的巨型寫真，絕對是粉絲的打卡熱點！

■ LCX × SOAP STUDIO CHRISTMAS PARTY

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰尖沙嘴海港城海運大廈三階 LCX

查詢︰3102 3668

● 送Tweety摺疊購物袋及Gelato Tweety收納套

LCX送出Tweety摺疊購物袋及Gelato Tweety收納套（款式隨機一個）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：12月14日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第375期]